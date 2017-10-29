Министерство обороны России продемонстрировало возможности многоцелевого истребителя СУ-30СМ в специальном презентационном ролике. Видеоролик о новейшем истребителе размещен на официальном YouTube-канале министерства.
Су-30СМ — первый российский двухместный многоцелевой истребитель поколения «4+». По информации пресс-службы военного ведомства России, боевая машина способна наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям днем и ночью, в сложных метеоусловиях. Маневренность позволяет истребителю выполнять сложнейшие фигуры одиночного и группового пилотажа. Среди них — «колокол», «кобра», «плоский штопор», «петля Нестерова» и «ромб».
В настоящее время истребителями Су-30СМ вооружены армии десяти стран мира.