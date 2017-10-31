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31 октября 2017
30 октября 2017
06:21  31 октября 2017 0

В Нью-Йорке появится памятник советскому воину-освободителю

США, комета,метеор,сирия, нью йорк, сша, статуя свободы
Финансированием проекта займется еврейская община Нью-ЙоркаФото: depositphotos.com © URA.RU

В Нью-Йорке уже в следующем году может появиться памятник советскому солдату-освободителю. Инициатором установки монумента стала русскоязычная еврейская община США.

Активисты рассчитывают, что торжественное открытие памятника состоится 9 мая 2018 года. При этом отмечается, что монумент будет посвящен и американским солдатам, погибшим во Второй мировой войне. Власти штата Нью-Йорк уже заявили, что идея им нравится и они готовы оказать содействие при возведении памятника, пишут «Известия».

«Идея рождалась долгое время среди различных общественных организаций. Предки фактически всех русскоязычных эмигрантов, уехавших в США, пострадали от нацизма, многие героически сражались в рядах Красной армии. Мой дедушка, например, защищал Ленинград, участвовал в Сталинградской битве, с боями дошел до Вены и освобождал узников Маутхаузена. Советский народ понес колоссальные жертвы во время войны, и это необходимо помнить, — заявил «Известиям» глава организации, раввин Лев Кацин.

По словам Кацина, мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио также поддержал идею. Теперь осталось найти скульптора и определиться с местом установки монумента. Организаторы надеются, что на открытие памятника посетят высокопоставленные гости из Москвы и Вашингтона.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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