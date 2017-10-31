{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,22
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
31 октября 2017
30 октября 2017
Главные новости Свердловской области
11:12  31 октября 2017 0

В городе, где ждут патриарха Кирилла, выбрали нового мэра. Перед голосованием депутаты пошли на неожиданный шаг

Виды Урала. Алапаевский район, стела алапаевск
Мэра Алапаевска избрали общественникиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

31 октября депутаты Алапаевской гордумы избрали нового главу муниципалитета.

Как сообщили «URA.RU» в представительном органе власти, им стал депутат Сергей Беспалов. За него проголосовало 19 из 20 думцев. Один депутат воздержался.

Конкурсная комиссия допустила к голосованию четырех кандидатов: действующего председателя гордумы Сайгида Билалова, бывшего спикера Галину Канахину, экс-главу города Станислава Шаньгина и Сергея Беспалова. Первые два претендента взяли самоотвод перед началом обсуждения вопроса.

Перед началом голосования депутаты пошли на необычный шаг. Они дали слово представителям местных общественных организаций, попросив совета, кого из двух оставшихся кандидатов они хотели бы видеть на посту мэра. Общественники выступили в поддержку Беспалова, имеющего большой опыт хозяйственной деятельности и реализации общественных проектов.

Алапаевск станет одним из центров проведения мероприятий, приуроченных к 100-летнию со дня расстрела царской семьи. В 2018 году в него прибудет обширная делегация федеральных ВИПов во главе с патриархом Кириллом. Новому главе предстоит подготовить город к этому событию.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров