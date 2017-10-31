31 октября депутаты Алапаевской гордумы избрали нового главу муниципалитета.
Как сообщили «URA.RU» в представительном органе власти, им стал депутат Сергей Беспалов. За него проголосовало 19 из 20 думцев. Один депутат воздержался.
Конкурсная комиссия допустила к голосованию четырех кандидатов: действующего председателя гордумы Сайгида Билалова, бывшего спикера Галину Канахину, экс-главу города Станислава Шаньгина и Сергея Беспалова. Первые два претендента взяли самоотвод перед началом обсуждения вопроса.
Перед началом голосования депутаты пошли на необычный шаг. Они дали слово представителям местных общественных организаций, попросив совета, кого из двух оставшихся кандидатов они хотели бы видеть на посту мэра. Общественники выступили в поддержку Беспалова, имеющего большой опыт хозяйственной деятельности и реализации общественных проектов.
Алапаевск станет одним из центров проведения мероприятий, приуроченных к 100-летнию со дня расстрела царской семьи. В 2018 году в него прибудет обширная делегация федеральных ВИПов во главе с патриархом Кириллом. Новому главе предстоит подготовить город к этому событию.