Во ВШЭ нашли выход для России из «лабиринта санкций»

ВШЭ призывает использовать опыт Ирана и Китая для борьбы с санкциями

26 апреля 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

Россия могла бы использовать опыт Ирана для противодействия западным санкциям, уточнили специалисты ВШЭ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия может использовать опыт Ирана и Китая для противодействия Западу и выходу из «лабиринта санкций». В частности, предполагается сделать акцент на диверсификацию внешней торговли (повышение ассортимента товаров и услуг, а также освоение новых производств), а также создание благоприятных условий для иностранных инвестиций. С таким мнением выступили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). «Опыт адаптации к санкциям крупных стран, таких как Китай и Иран, может быть частично полезен для России. Среди общих путей выхода из ловушек санкций можно выделить создание условий для новых иностранных инвестиций и диверсификацию внешней торговли. Это пути для России из „лабиринта санкций“», — подчеркнули эксперты в своем докладе, с которым ознакомили журналисты РБК. Специалисты в сфере экономики также вспоминают конкретные шаги, которые предпринимали Иран и Китай в свое время для противостояния ограничительным мерам со стороны Запада. В частности, Иран делал акцент на сокращение экспорта своих товаров (минералы, руда, металлы). Китай же, в свою очередь, провел рыночные реформы и ограничил роль государства в регулировании экономики. Российский президент Владимир Путин отмечал, при реагировании на новые экономические ограничения страна должна, в первую очередь, искать выгоду для себя. Минфин РФ подчеркивал, что российская казна пополняется за счет продажи активов иностранных компаний, которые ранее покинули российский рынок из-за санкций. США и другие страны Запада начали активно включать санкционные меры после начала российской СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия может использовать опыт Ирана и Китая для противодействия Западу и выходу из «лабиринта санкций». В частности, предполагается сделать акцент на диверсификацию внешней торговли (повышение ассортимента товаров и услуг, а также освоение новых производств), а также создание благоприятных условий для иностранных инвестиций. С таким мнением выступили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). «Опыт адаптации к санкциям крупных стран, таких как Китай и Иран, может быть частично полезен для России. Среди общих путей выхода из ловушек санкций можно выделить создание условий для новых иностранных инвестиций и диверсификацию внешней торговли. Это пути для России из „лабиринта санкций“», — подчеркнули эксперты в своем докладе, с которым ознакомили журналисты РБК. Специалисты в сфере экономики также вспоминают конкретные шаги, которые предпринимали Иран и Китай в свое время для противостояния ограничительным мерам со стороны Запада. В частности, Иран делал акцент на сокращение экспорта своих товаров (минералы, руда, металлы). Китай же, в свою очередь, провел рыночные реформы и ограничил роль государства в регулировании экономики. Российский президент Владимир Путин отмечал, при реагировании на новые экономические ограничения страна должна, в первую очередь, искать выгоду для себя. Минфин РФ подчеркивал, что российская казна пополняется за счет продажи активов иностранных компаний, которые ранее покинули российский рынок из-за санкций. США и другие страны Запада начали активно включать санкционные меры после начала российской СВО.