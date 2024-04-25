Пьяный свердловчанин зарезал пенсионера-инвалида и сбежал

26 апреля 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Обвиняемый в убийстве ранее был судим трижды Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 22 апреля 41-летний мужчина зарезал пенсионера-инвалида во время пьяной ссоры, а затем скрылся. Позже его задержали и выяснили, что ранее он был судим трижды, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального СУ СКР. «Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения прибыл домой к знакомому, являющемуся инвалидом, у которого ранее арендовал часть жилого дома. В ходе общения с хозяином жилища фигурант вступил с ним в конфликт, после чего нанес ножом потерпевшему несколько ударов в шею. Пострадавший скончался на месте. Злоумышленник с места преступления скрылся, однако в последующем был задержан», — следует из сообщения. Следователи начали проверку, в ближайшее время свердловчанина заключат под стражу. По словам руководителя пресс-службу свердловского главка МВД Валерия Горелых, обвиняемый был трижды судим. В 2001 году его лишили свободы на восемь лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, в 2010 году осудили за разбойное нападение и в 2019-м снова был осужден за кражу. «Вышел на свободу он в сентябре 2022 года. Однако выводов для себя, как видим, никаких не сделал», — отметил полковник Горелых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 22 апреля 41-летний мужчина зарезал пенсионера-инвалида во время пьяной ссоры, а затем скрылся. Позже его задержали и выяснили, что ранее он был судим трижды, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального СУ СКР. «Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения прибыл домой к знакомому, являющемуся инвалидом, у которого ранее арендовал часть жилого дома. В ходе общения с хозяином жилища фигурант вступил с ним в конфликт, после чего нанес ножом потерпевшему несколько ударов в шею. Пострадавший скончался на месте. Злоумышленник с места преступления скрылся, однако в последующем был задержан», — следует из сообщения. Следователи начали проверку, в ближайшее время свердловчанина заключат под стражу. По словам руководителя пресс-службу свердловского главка МВД Валерия Горелых, обвиняемый был трижды судим. В 2001 году его лишили свободы на восемь лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, в 2010 году осудили за разбойное нападение и в 2019-м снова был осужден за кражу. «Вышел на свободу он в сентябре 2022 года. Однако выводов для себя, как видим, никаких не сделал», — отметил полковник Горелых.