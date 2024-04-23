Власть Екатеринбурга оказалась в смятении перед 9 мая, все ждут мэра и Куйвашева

23 апреля 2024 в 19:57 Размер текста - 17 +

В каком формате пройдет празднование 9 мая, неясно до сих пор Фото: Размик Закарян © URA.RU Власть Екатеринбурга оказалась в замешательстве: до сих пор неясно, в каком формате будут проходить развлекательно-патриотические мероприятия 9 мая (и будут ли вообще). Об этом URA.RU рассказали три источника в муниципальной власти. «Никто ничего не понимает, что можно [устраивать], а что — нельзя. Поэтому нет понимания не то что по хедлайнерам, а будет ли вообще большой концерт в центре города», — передал настроения в кабинетах один собеседник. «Понимание, наверное, будет только к концу недели», — добавил второй. Третий источник уточнил, что какие-то решения, вероятно, будут озвучены 25 апреля по итогам городской антитеррористической комиссии и консультаций мэра Алексея Орлова и губернатора Евгения Куйвашева. Они сейчас в Ташкенте на «Иннопроме». Особые режимы безопасности в российских регионах ввели в конце марта после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Куйвашев решил запретить в регионе веселья на площадках, не соответствующих требованиям силовиков и МЧС. Его зам Азат Сализхов позднее уточнял URA.RU, что парад пройдет в обычном режиме, поменяться лишь может расположение смотровых зон. В 2023 году первый анонс к 9 мая появился уже 21 апреля — о том, что вести праздничный концерт в историческом сквере будет актер Александр Устюгов (его, правда, потом заменили на Сергея Холмогорова). А 24 апеля стали известны и имена приглашенных звезд — Shaman, Владимир Пресняков и Наталья Подольская. В 2022 году хедлайнерами концерта в центре Екатеринбурга были певица Полина Гагарина и группа «Любэ», а ведущим — заслуженный артист России Андрей Мерзликин. Их выступления анонсировали 25 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власть Екатеринбурга оказалась в замешательстве: до сих пор неясно, в каком формате будут проходить развлекательно-патриотические мероприятия 9 мая (и будут ли вообще). Об этом URA.RU рассказали три источника в муниципальной власти. «Никто ничего не понимает, что можно [устраивать], а что — нельзя. Поэтому нет понимания не то что по хедлайнерам, а будет ли вообще большой концерт в центре города», — передал настроения в кабинетах один собеседник. «Понимание, наверное, будет только к концу недели», — добавил второй. Третий источник уточнил, что какие-то решения, вероятно, будут озвучены 25 апреля по итогам городской антитеррористической комиссии и консультаций мэра Алексея Орлова и губернатора Евгения Куйвашева. Они сейчас в Ташкенте на «Иннопроме». Особые режимы безопасности в российских регионах ввели в конце марта после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Куйвашев решил запретить в регионе веселья на площадках, не соответствующих требованиям силовиков и МЧС. Его зам Азат Сализхов позднее уточнял URA.RU, что парад пройдет в обычном режиме, поменяться лишь может расположение смотровых зон. В 2023 году первый анонс к 9 мая появился уже 21 апреля — о том, что вести праздничный концерт в историческом сквере будет актер Александр Устюгов (его, правда, потом заменили на Сергея Холмогорова). А 24 апеля стали известны и имена приглашенных звезд — Shaman, Владимир Пресняков и Наталья Подольская. В 2022 году хедлайнерами концерта в центре Екатеринбурга были певица Полина Гагарина и группа «Любэ», а ведущим — заслуженный артист России Андрей Мерзликин. Их выступления анонсировали 25 апреля.