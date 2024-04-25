В сгоревшей Сосьве боятся повторения ЧП: «Пороховая бочка тут»

Как живет поселок, о котором год назад докладывали Путину. Фото, видео

25 апреля 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

Год назад Сосьву охватило пламя, которое унесло жизни двоих людей. За это время в поселке два раза сменился глава Фото: Илья Московец © URA.RU статья из сюжета Пожары в Свердловской области Жители северного свердловского поселка Сосьва опасаются повторения прошлогодней трагедии. Тогда страшный пожар уничтожил более 100 домов, погибли два человека. Беда была такой масштабной, что о ней свердловский губернатор Евгений Куйвашев докладывал президенту РФ Владимиру Путину. Чего спустя год продолжают бояться люди и почему таежный поселок превращается в степь, — в репортаже URA.RU. Пламя охватило Сосьву днем 25 апреля 2023-го. За день огонь уничтожил местную колонию, в которой содержали больных ВИЧ и туберкулезом, почти сотню домов, больше 600 человек остались без крова, личных вещей и документов. Первым вспыхнул дом по ул. Виктора Романова Фото: Илья Московец © URA.RU Спустя сутки, 26 апреля, к ситуации подключился глава государства:

он позвонил Куйвашеву и потребовал отчет о произошедшем, дав на подготовку чуть меньше недели. Ранним утром следующего дня губернатор в компании главы МЧС России Александра Куренкова вылетел в Сосьву. Итогом большого совещания стало решение восстановить поселок, отстроив уничтоженные дома и колонию. Деньги на это выделило федеральное правительство. До сих пор есть разные версии произошедшего. По словам односельчан, все началось с одной из двух лесопилок. Первая принадлежит Газанфару Мамедову, вторая — Дмитрию Дитковскому. Сосьвинцы предполагают, что с них огонь перекинулся на деревья, затем — на бани, небольшие гаражи и огороды. Первым загоревшимся жилым домом стала двухэтажка по ул. Виктора Романова, 147.«Был родительский день, все возвращались с кладбища. Я вышла в обед, смотрю, дым идет из-за леса. Сказала соседу, а он в ответ: „Там доски жгут, ничего страшного“. А пожар все сильнее и сильнее разрастался, затрещало все», — вспоминает Надежда. Она с семьей помогала пожарным в тушении, и свой дом удалось отстоять — лишь потрескались и вылетели стекла в окнах. Но пока тушили жилище, огонь пошел дальше. Геннадий Макаров, как оказалось, приезжал в мэрию поздравить сотрудников с Международным днем секретаря Фото: Илья Московец © URA.RU «Дома сгорали за 15 минут. Мы пытались тушить, но было бесполезно. В первый день пожарных машин не хватало, очевидно, что поселок был не готов к такой катастрофе. Мы бегали за водой к колодцу, но толку-то?» — описывает те события Сергей, ветеран МВД. По его словам, до ЧП он несколько раз приходил к тогдашнему главе — Геннадию Макарову, — предупреждал о катастрофе. «На улицах лежал опил, горбыль повсюду. Я говорил, что надо это прекращать. К чему хорошему это приведет? Вот и не привело. Все сгорело, я ему сказал потом: „Дождался?“» — пересказывает пенсионер. В случившемся он винит не только власти, но и владельцев лесопилок. Макаров через несколько дней после пожара уволился и попал под следствие. Квартира, в которой живет чиновник, находится напротив многоэтажки на Виктора Романова. Застать его дома не получилось, зато удалось встретить на выходе из здания поселковой администрации. Но, увидев журналистов, Макаров быстро сел в машину и уехал. Новость по теме Свердловское министерство подало в суд на владельцев лесопилок в Сосьве Другим попавшим под уголовное преследование стал Газанфар Мамедов. Многие односельчане встали на его сторону, когда суд отправил предпринимателя под стражу. Они записывали обращения к главе СКР Александру Бастрыкину, просили разобраться в истории. Защищали его и прохожие, которых сейчас встретил журналист. «Сгоревший лес стоит далеко от его лесопилки, даже след не тянется (на самом деле пилорама Мамедова ближе к обгоревшим деревьям, чем Дитковского, — прим. URA.RU)», — доказывает одна жительница поселка. «Всю вину после пожара решили повесить на молодого парня. У него за время следствия третий ребенок родился. Он ни в чем не виноват. Вообще, у нас несколько пилорам, может, Мамедова хотели конкуренты подставить?» — полагает вторая. Пилорам вокруг Сосьвы и правда несколько. Одна из них находится прямо на въезде в поселок. Многие недовольны, что лесопилок много. Но ведь другой работы почти нет. «Нас просто окружили пилорамами. Тут скоро степь будет. Из-за того, что деревья валят — ветер сильный дует практически всегда. Нужно запретить им работать у нас», — считает Вероника. При этом почти у каждого дома лежат дрова или горбыль. Один из местных, бывший сотрудник ДРСУ Валерий, считает, что тех, кто не убирает лесозаготовки с территории, нужно штрафовать. «Лежит сухая трава, никто не убирает. Повсюду дрова, кажется, никто ничего не понял. Такой была Сосьва сразу после пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Наверное, месяц после пожара еще боялись, а теперь все опять расслабились. Мы раньше выписывали штрафы, люди слушались. А сейчас что? Сплошная пороховая бочка тут. Страшно», — делится он. Его дом год назад чудом не задело огнем — спас металлический забор, который он поставил вместе с соседом. По словам Валерия, подобный пожар в Сосьвинском округе уже был: «В 1977-м. Тогда пожар был еще больше по масштабам». Бывший прокурор, а ныне простая пенсионерка Светлана рассказала, как сгорало лечебно-исправительное учреждение №23 — градообразующее предприятие: «Сначала сразу не поняла, что происходит. Все коллеги были в разъездах, я одна была на работе. А потом коллег перекинули к колонии — нужно было спасать заключенных. Считаю, что все прошло на высшем уровне. Арестантов собрали, подготовили, пешком вывели до полицейского пункта. <…> Женщины-коллеги ревели и ревели. Они буквально были вынуждены стоять и смотреть, как горели их дома, пока они были с осужденными». От колонии — градообразующего предприятия — ничего не осталось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У погорельцев был выбор: воспользоваться сертификатом и забрать деньги или получить готовое жилье. 65 семей заехали в квартиры в трехэтажном доме на ул. Митина, 144. Тех, кого удалось застать корреспонденту, все устраивает. «Здесь тепло, уютно, все хорошо. Единственное — вода плохо бежит. На третьем этаже, говорят, еще слабее», — поделилась одна из хозяек. Остальным построили частные дома. Довольны сосьвинцы и ими. Смущает местных лишь то, что «квадратов» стало меньше. Но в этом они винят себя — ведь мало кто документально оформлял пристройки. Новая трехэтажка заметно выделяется в поселке Фото: Илья Московец © URA.RU «У меня было все: гараж, баня, навесу только было 150 „квадратов“. Был деревянный, обшитый, добротный дом. Ну, сейчас дом есть, жить есть где. Но, получается, мне надо баню, яму. Ладно, я огород не дал выгрести. Поговорил с мужиком, попросил оставить мне его, он культурно все сделал. Не знаю, хватит ли мне жизни довести все снова до ума. <…> Грех обижаться, дом все-таки бесплатно достался», — рассказывает Виктор. Не менее тысячи человек из Сосьвы после пожара уехали. И это, конечно, ощущается. «Сейчас, наверное, осталось где-то 6,5 тысяч жителей. Кто-то забрал деньги и купил квартиру в других свердловских городах, кто-то просто оставили дома и переехали», — делится Максим. Нового полновесного мэра для Сосьвы нашли только в октябре. Им стал Евгений Преин — до этого полпред Куйвашева в Северном округе. На днях он внезапно подал в отставку. Его временно заменяет Юрий Колесниченко. Однотипные дома возводили не без проблем: доходило даже до обращений к президенту Фото: Илья Московец © URA.RU «У нас приняты все нормативно-правовые документы по подготовке. Мы уже отыграли конкурс на установку 25 пожарных водоемов, отыграли конкурс по ликвидации свалки, которую организовали, когда убирали сгоревшие остатки. Провели работу со всеми предпринимателями-лесозаготовителями, проверили все их участки, организовали вывоз отходов лесопиления. Руководителям пилорам мы предлагаем брать в аренду земельные участки, расширять площади и уже там размещать отходы. Отвечать за территорию самим, облагораживать ее, чтобы их продукция не лежала на муниципальной земле», — отчитывается врио о подготовке к сезону. «Всем, у кого лежит горбыль, выдали предписания. Дали срок для уборки территорий. Тех, кто нас не услышал, будем штрафовать — от двух до пяти тысяч рублей. Также проводим субботники, созданы контрольные группы по обследованию земель, каждый муниципальный служащий проходит свой участок, выдает предписания нарушителям», — продолжил Колесниченко. Кроме этого, напомнил он, в Сосьве появится пожарное депо, а один из лесозаготовителей получил пожарную машину в качестве резерва. «Мы улучшили систему водоснабжения, увеличили дебет скважины, проверили все гидранты. Провели учения по заправке машин, все в удовлетворительном состоянии. Делаем все, чтобы прошлогодней трагедии не произошло. На сегодняшний день у нас ничего нигде не дымит, никто ничего не жжет, мы это контролируем», — заверил Колесниченко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители северного свердловского поселка Сосьва опасаются повторения прошлогодней трагедии. Тогда страшный пожар уничтожил более 100 домов, погибли два человека. Беда была такой масштабной, что о ней свердловский губернатор Евгений Куйвашев докладывал президенту РФ Владимиру Путину. Чего спустя год продолжают бояться люди и почему таежный поселок превращается в степь, — в репортаже URA.RU. Пламя охватило Сосьву днем 25 апреля 2023-го. За день огонь уничтожил местную колонию, в которой содержали больных ВИЧ и туберкулезом, почти сотню домов, больше 600 человек остались без крова, личных вещей и документов. Спустя сутки, 26 апреля, к ситуации подключился глава государства: он позвонил Куйвашеву и потребовал отчет о произошедшем, дав на подготовку чуть меньше недели. Ранним утром следующего дня губернатор в компании главы МЧС России Александра Куренкова вылетел в Сосьву. Итогом большого совещания стало решение восстановить поселок, отстроив уничтоженные дома и колонию. Деньги на это выделило федеральное правительство. До сих пор есть разные версии произошедшего. По словам односельчан, все началось с одной из двух лесопилок. Первая принадлежит Газанфару Мамедову, вторая — Дмитрию Дитковскому. Сосьвинцы предполагают, что с них огонь перекинулся на деревья, затем — на бани, небольшие гаражи и огороды. Первым загоревшимся жилым домом стала двухэтажка по ул. Виктора Романова, 147.«Был родительский день, все возвращались с кладбища. Я вышла в обед, смотрю, дым идет из-за леса. Сказала соседу, а он в ответ: „Там доски жгут, ничего страшного“. А пожар все сильнее и сильнее разрастался, затрещало все», — вспоминает Надежда. Она с семьей помогала пожарным в тушении, и свой дом удалось отстоять — лишь потрескались и вылетели стекла в окнах. Но пока тушили жилище, огонь пошел дальше. «Дома сгорали за 15 минут. Мы пытались тушить, но было бесполезно. В первый день пожарных машин не хватало, очевидно, что поселок был не готов к такой катастрофе. Мы бегали за водой к колодцу, но толку-то?» — описывает те события Сергей, ветеран МВД. По его словам, до ЧП он несколько раз приходил к тогдашнему главе — Геннадию Макарову, — предупреждал о катастрофе. «На улицах лежал опил, горбыль повсюду. Я говорил, что надо это прекращать. К чему хорошему это приведет? Вот и не привело. Все сгорело, я ему сказал потом: „Дождался?“» — пересказывает пенсионер. В случившемся он винит не только власти, но и владельцев лесопилок. Макаров через несколько дней после пожара уволился и попал под следствие. Квартира, в которой живет чиновник, находится напротив многоэтажки на Виктора Романова. Застать его дома не получилось, зато удалось встретить на выходе из здания поселковой администрации. Но, увидев журналистов, Макаров быстро сел в машину и уехал. Другим попавшим под уголовное преследование стал Газанфар Мамедов. Многие односельчане встали на его сторону, когда суд отправил предпринимателя под стражу. Они записывали обращения к главе СКР Александру Бастрыкину, просили разобраться в истории. Защищали его и прохожие, которых сейчас встретил журналист. «Сгоревший лес стоит далеко от его лесопилки, даже след не тянется (на самом деле пилорама Мамедова ближе к обгоревшим деревьям, чем Дитковского, — прим. URA.RU)», — доказывает одна жительница поселка. «Всю вину после пожара решили повесить на молодого парня. У него за время следствия третий ребенок родился. Он ни в чем не виноват. Вообще, у нас несколько пилорам, может, Мамедова хотели конкуренты подставить?» — полагает вторая. Пилорам вокруг Сосьвы и правда несколько. Одна из них находится прямо на въезде в поселок. Многие недовольны, что лесопилок много. Но ведь другой работы почти нет. «Нас просто окружили пилорамами. Тут скоро степь будет. Из-за того, что деревья валят — ветер сильный дует практически всегда. Нужно запретить им работать у нас», — считает Вероника. При этом почти у каждого дома лежат дрова или горбыль. Один из местных, бывший сотрудник ДРСУ Валерий, считает, что тех, кто не убирает лесозаготовки с территории, нужно штрафовать. «Лежит сухая трава, никто не убирает. Повсюду дрова, кажется, никто ничего не понял. Его дом год назад чудом не задело огнем — спас металлический забор, который он поставил вместе с соседом. По словам Валерия, подобный пожар в Сосьвинском округе уже был: «В 1977-м. Тогда пожар был еще больше по масштабам». Бывший прокурор, а ныне простая пенсионерка Светлана рассказала, как сгорало лечебно-исправительное учреждение №23 — градообразующее предприятие: «Сначала сразу не поняла, что происходит. Все коллеги были в разъездах, я одна была на работе. А потом коллег перекинули к колонии — нужно было спасать заключенных. Считаю, что все прошло на высшем уровне. Арестантов собрали, подготовили, пешком вывели до полицейского пункта. <…> Женщины-коллеги ревели и ревели. Они буквально были вынуждены стоять и смотреть, как горели их дома, пока они были с осужденными». У погорельцев был выбор: воспользоваться сертификатом и забрать деньги или получить готовое жилье. 65 семей заехали в квартиры в трехэтажном доме на ул. Митина, 144. Тех, кого удалось застать корреспонденту, все устраивает. «Здесь тепло, уютно, все хорошо. Единственное — вода плохо бежит. На третьем этаже, говорят, еще слабее», — поделилась одна из хозяек. Остальным построили частные дома. Довольны сосьвинцы и ими. Смущает местных лишь то, что «квадратов» стало меньше. Но в этом они винят себя — ведь мало кто документально оформлял пристройки. «У меня было все: гараж, баня, навесу только было 150 „квадратов“. Был деревянный, обшитый, добротный дом. Ну, сейчас дом есть, жить есть где. Но, получается, мне надо баню, яму. Ладно, я огород не дал выгрести. Поговорил с мужиком, попросил оставить мне его, он культурно все сделал. Не знаю, хватит ли мне жизни довести все снова до ума. <…> Грех обижаться, дом все-таки бесплатно достался», — рассказывает Виктор. «Сейчас, наверное, осталось где-то 6,5 тысяч жителей. Кто-то забрал деньги и купил квартиру в других свердловских городах, кто-то просто оставили дома и переехали», — делится Максим. Нового полновесного мэра для Сосьвы нашли только в октябре. Им стал Евгений Преин — до этого полпред Куйвашева в Северном округе. На днях он внезапно подал в отставку. Его временно заменяет Юрий Колесниченко. «У нас приняты все нормативно-правовые документы по подготовке. Мы уже отыграли конкурс на установку 25 пожарных водоемов, отыграли конкурс по ликвидации свалки, которую организовали, когда убирали сгоревшие остатки. Провели работу со всеми предпринимателями-лесозаготовителями, проверили все их участки, организовали вывоз отходов лесопиления. Руководителям пилорам мы предлагаем брать в аренду земельные участки, расширять площади и уже там размещать отходы. Отвечать за территорию самим, облагораживать ее, чтобы их продукция не лежала на муниципальной земле», — отчитывается врио о подготовке к сезону. «Всем, у кого лежит горбыль, выдали предписания. Дали срок для уборки территорий. Тех, кто нас не услышал, будем штрафовать — от двух до пяти тысяч рублей. Также проводим субботники, созданы контрольные группы по обследованию земель, каждый муниципальный служащий проходит свой участок, выдает предписания нарушителям», — продолжил Колесниченко. Кроме этого, напомнил он, в Сосьве появится пожарное депо, а один из лесозаготовителей получил пожарную машину в качестве резерва. «Мы улучшили систему водоснабжения, увеличили дебет скважины, проверили все гидранты. Провели учения по заправке машин, все в удовлетворительном состоянии. Делаем все, чтобы прошлогодней трагедии не произошло. На сегодняшний день у нас ничего нигде не дымит, никто ничего не жжет, мы это контролируем», — заверил Колесниченко.