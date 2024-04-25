25 апреля 2024

Екатеринбуржцы бросились пересылать товары в Китай, Армению и Турцию

Спрос на грузоперевозки между Екатеринбургом и Китаем вырос в 4 раза за год
© Служба новостей «URA.RU»
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В грузоперевозках уральцы тесно сотрудничают с четырьмя странами Фото:

За последние три года спрос на международные грузоперевозки из Екатеринбурга вырос на 269%, среди ключевых направлений — Китай, Армения, Казахстан и Турция. Такими данными с URA.RU делятся представители «Авито Услуги».

«Спрос на грузоперевозки между Екатеринбургом и Китаем за три года вырос в 4,5 раза (+355%). Этому способствовал рост товарооборота между странами. В 2023 году он увеличился на 26,3%, до 240,11 млрд долларов. Это рекордный показатель», — отмечают в пресс-службе.

Также новым логистическим хабом стала Армения — рост международных перевозок увеличился в 22 раза. В три раза вырос интерес к доставке грузов между Екатеринбургом и Турцией, Казахстаном. Эксперты объясняют эту тенденцию укреплением экономических связей между странами и перестройкой производственных цепочек.

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За последние три года спрос на международные грузоперевозки из Екатеринбурга вырос на 269%, среди ключевых направлений — Китай, Армения, Казахстан и Турция. Такими данными с URA.RU делятся представители «Авито Услуги». «Спрос на грузоперевозки между Екатеринбургом и Китаем за три года вырос в 4,5 раза (+355%). Этому способствовал рост товарооборота между странами. В 2023 году он увеличился на 26,3%, до 240,11 млрд долларов. Это рекордный показатель», — отмечают в пресс-службе. Также новым логистическим хабом стала Армения — рост международных перевозок увеличился в 22 раза. В три раза вырос интерес к доставке грузов между Екатеринбургом и Турцией, Казахстаном. Эксперты объясняют эту тенденцию укреплением экономических связей между странами и перестройкой производственных цепочек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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