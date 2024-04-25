В Свердловской области задержали «плохого мальчика», угнавшего машину

В Каменске-Уральском полицейские задержали 26-летнего гражданина в футболке с надписью «Bad boy» (плохой мальчик), который угнал чужой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области.
«Каменские полицейские задержали „плохого мальчика“, угнавшего чужое авто… Подозреваемого 26-летнего жителя Каменска-Уральского в футболке с надписью „Bad boy“ задержали в районе улицы Зои Космодемьянской», — сказано в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство.
Отмечается, что нарушитель попытался сбежать, но сотрудники полиции догнали его. По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 166 УК РФ (автоугон), добавили в ведомстве. Угнанный автомобиль вернули владельцу, а подозреваемого отправили под стражу.
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