В Реже (Свердловская область) 22 апреля пропал 17-летний Сергей Ермаков. Он вышел из дома и не вернулся, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Пропал 17-летний Сергей Ермаков. Реж, Свердловская область. 22 апреля 2024 года вышел из дома и не вернулся. Может находиться в вашем городе», — сообщают волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Особые приметы подростка: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в серую куртку, белую кофту, черную футболку, спортивные штаны такого же цвета и серо-зеленые кроссовки.
Если вы видели Сергея или знаете, где он находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Екатерины — 8 (953) 053-04-83.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!