25 апреля 2024

В Свердловской области четвертый день ищут пропавшего 17-летнего подростка. Фото

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Пропавший подросток был одет в серую куртку и черные спортивные штаны (архивное фото) Фото:

В Реже (Свердловская область) 22 апреля пропал 17-летний Сергей Ермаков. Он вышел из дома и не вернулся, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропал 17-летний Сергей Ермаков. Реж, Свердловская область. 22 апреля 2024 года вышел из дома и не вернулся. Может находиться в вашем городе», — сообщают волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Особые приметы подростка: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в серую куртку, белую кофту, черную футболку, спортивные штаны такого же цвета и серо-зеленые кроссовки.

Если вы видели Сергея или знаете, где он находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Екатерины — 8 (953) 053-04-83.

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В Реже (Свердловская область) 22 апреля пропал 17-летний Сергей Ермаков. Он вышел из дома и не вернулся, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал 17-летний Сергей Ермаков. Реж, Свердловская область. 22 апреля 2024 года вышел из дома и не вернулся. Может находиться в вашем городе», — сообщают волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Особые приметы подростка: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в серую куртку, белую кофту, черную футболку, спортивные штаны такого же цвета и серо-зеленые кроссовки. Если вы видели Сергея или знаете, где он находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Екатерины — 8 (953) 053-04-83.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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