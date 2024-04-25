В Екатеринбурге открыли движение по важной развязке у ТЦ «Золотой». Фото

26 апреля 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Открытый участок разгрузит дорогу в сторону Уктуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге днем 26 апреля дорожники открыли движение по пандусу развязки Объездная дорога — улица Белинского у торгового центра «Золотой», которая ведет в сторону Уктуса. Это избавит участок от больших пробок, рассказал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале. «Приятная новость для жителей Ботанического и всех автолюбителей — с сегодняшнего дня [26 апреля] после реконструкции открыто движение по пандусу развязки Объездная дорога — улица Белинского», — написал Орлов. В ближайшее время рабочие разобьют газон, посадят цветы и деревья на прилегающей к участку территории. По его словам, открытие движения в сторону Уктуса разгрузит соседние улицы от заторов. «В 2025 году здесь будет создан полноценный транспортно-пересадочный узел с торговым центром и автовокзалом», — добавил глава Екатеринбурга. Жители Уктуса и Химмаша жаловались на то, что каждое утро проводят в пробках. Связано это с тем, что в районе строительства ТЦ «Золотой» идет обустройство тоннеля под мостом на улице Белинского. Мэрия требовала от подрядчика эстакады закончить работы раньше срока или приостановить их. Просьба связана с тем, что одновременно с ремонтом на Щербакова проводится реконструкция развязки на пересечении улицы Луганской и Базового переулка, что затрудняет путь жителей Уктуса и Химмаша в центр города. telegram-канал Алексея Орлова Карта: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 26 апреля дорожники открыли движение по пандусу развязки Объездная дорога — улица Белинского у торгового центра «Золотой», которая ведет в сторону Уктуса. Это избавит участок от больших пробок, рассказал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале. «Приятная новость для жителей Ботанического и всех автолюбителей — с сегодняшнего дня [26 апреля] после реконструкции открыто движение по пандусу развязки Объездная дорога — улица Белинского», — написал Орлов. В ближайшее время рабочие разобьют газон, посадят цветы и деревья на прилегающей к участку территории. По его словам, открытие движения в сторону Уктуса разгрузит соседние улицы от заторов. «В 2025 году здесь будет создан полноценный транспортно-пересадочный узел с торговым центром и автовокзалом», — добавил глава Екатеринбурга. Жители Уктуса и Химмаша жаловались на то, что каждое утро проводят в пробках. Связано это с тем, что в районе строительства ТЦ «Золотой» идет обустройство тоннеля под мостом на улице Белинского. Мэрия требовала от подрядчика эстакады закончить работы раньше срока или приостановить их. Просьба связана с тем, что одновременно с ремонтом на Щербакова проводится реконструкция развязки на пересечении улицы Луганской и Базового переулка, что затрудняет путь жителей Уктуса и Химмаша в центр города.