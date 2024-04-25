Екатеринбуржцам разрешат парковать машины бесплатно в майские праздники

На время праздников с 28 апреля по 12 мая за платную парковку в Екатеринбурге не нужно будет платить. С таким решением выступил мэр Алексей Орлов, сообщает telegram-канал, который курирует пресс-служба администрации.
«С 28 апреля до 12 мая все платные парковки в Екатеринбурге станут для автолюбителей бесплатными. Решение мэра Алексея Орлова», — следует из сообщения.
Ранее депутаты заксобрания Свердловской области предложили увеличить штрафы за неуплату парковки на дорогах общего пользования. Сейчас их размер — 1-3 тысячи рублей, а в случае, если будут приняты поправки в закон, они вырастут до 3-4 тысяч. По словам председатель комитета заксо по вопросам законодательства Евгений Старкова, в Екатеринбурге в 2023 году было зафиксировано 20 250 подобных правонарушений.
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