25 апреля 2024

Екатеринбуржцам разрешат парковать машины бесплатно в майские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паркоматы в зоне платной парковки. Екатеринбург , платная парковка, оплата парковки, парковочное пространство екатеринбурга
Парковки станут бесплатными в праздники с 28 апреля по 12 мая Фото:

На время праздников с 28 апреля по 12 мая за платную парковку в Екатеринбурге не нужно будет платить. С таким решением выступил мэр Алексей Орлов, сообщает telegram-канал, который курирует пресс-служба администрации.

«С 28 апреля до 12 мая все платные парковки в Екатеринбурге станут для автолюбителей бесплатными. Решение мэра Алексея Орлова», — следует из сообщения.

Ранее депутаты заксобрания Свердловской области предложили увеличить штрафы за неуплату парковки на дорогах общего пользования. Сейчас их размер — 1-3 тысячи рублей, а в случае, если будут приняты поправки в закон, они вырастут до 3-4 тысяч. По словам председатель комитета заксо по вопросам законодательства Евгений Старкова, в Екатеринбурге в 2023 году было зафиксировано 20 250 подобных правонарушений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На время праздников с 28 апреля по 12 мая за платную парковку в Екатеринбурге не нужно будет платить. С таким решением выступил мэр Алексей Орлов, сообщает telegram-канал, который курирует пресс-служба администрации. «С 28 апреля до 12 мая все платные парковки в Екатеринбурге станут для автолюбителей бесплатными. Решение мэра Алексея Орлова», — следует из сообщения. Ранее депутаты заксобрания Свердловской области предложили увеличить штрафы за неуплату парковки на дорогах общего пользования. Сейчас их размер — 1-3 тысячи рублей, а в случае, если будут приняты поправки в закон, они вырастут до 3-4 тысяч. По словам председатель комитета заксо по вопросам законодательства Евгений Старкова, в Екатеринбурге в 2023 году было зафиксировано 20 250 подобных правонарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...