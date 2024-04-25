25 апреля 2024

Куйвашев открыл форум, на который съехались сотни журналистов. Видео

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Евгений Куйвашев высоко ценит уральскую школу журналистики
Евгений Куйвашев высоко ценит уральскую школу журналистики Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев открыл XIV Уральский медиафорум, который стартовал в Екатеринбурге. На мероприятие съехались журналисты со всего УрФО, сообщает департамент информполитики региона.

"Губернатор пожелал ведущим журналистам и медиаменеджерам продуктивной работы. Всего на мероприятии собрались более 350 представителей уральских СМИ", — рассказали в департаменте.

Евгений Куйвашев отметил, что уральская школа журналистики является брендом и символом профессионализма, мастерства и объективности. Медиафорум приурочен к 90-летию Свердловской области и 120-летию старейшего информационного агентства России ТАСС.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев открыл XIV Уральский медиафорум, который стартовал в Екатеринбурге. На мероприятие съехались журналисты со всего УрФО, сообщает департамент информполитики региона. "Губернатор пожелал ведущим журналистам и медиаменеджерам продуктивной работы. Всего на мероприятии собрались более 350 представителей уральских СМИ", — рассказали в департаменте. Евгений Куйвашев отметил, что уральская школа журналистики является брендом и символом профессионализма, мастерства и объективности. Медиафорум приурочен к 90-летию Свердловской области и 120-летию старейшего информационного агентства России ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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