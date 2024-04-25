Свердловский губернатор Евгений Куйвашев открыл XIV Уральский медиафорум, который стартовал в Екатеринбурге. На мероприятие съехались журналисты со всего УрФО, сообщает департамент информполитики региона.
"Губернатор пожелал ведущим журналистам и медиаменеджерам продуктивной работы. Всего на мероприятии собрались более 350 представителей уральских СМИ", — рассказали в департаменте.
Евгений Куйвашев отметил, что уральская школа журналистики является брендом и символом профессионализма, мастерства и объективности. Медиафорум приурочен к 90-летию Свердловской области и 120-летию старейшего информационного агентства России ТАСС.
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