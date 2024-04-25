25 апреля 2024

Автомобиль загорелся после смертельного ДТП в Свердловской области. Фото

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Водитель погиб на месте до прибытия помощи Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) водитель ВАЗ 2107 врезался в опору электропередач, вследствие чего машина загорелась. Мужчина погиб на месте. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Водитель ВАЗ 2107, мужчина 1998 года рождения, не справился с управлением автомашины, совершил съезд с проезжей части влево с последующим наездом на опору электропередач. После чего произошло воспламенение автомобиля. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия до прибытия бригады медиков», — сказано в telegram-канале ведомства.

На месте аварии проводится проверка. По результату расследования будет установлена причина происшествия.

Фото:

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В Новоуральске (Свердловская область) водитель ВАЗ 2107 врезался в опору электропередач, вследствие чего машина загорелась. Мужчина погиб на месте. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель ВАЗ 2107, мужчина 1998 года рождения, не справился с управлением автомашины, совершил съезд с проезжей части влево с последующим наездом на опору электропередач. После чего произошло воспламенение автомобиля. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия до прибытия бригады медиков», — сказано в telegram-канале ведомства. На месте аварии проводится проверка. По результату расследования будет установлена причина происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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