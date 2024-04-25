В Новоуральске (Свердловская область) водитель ВАЗ 2107 врезался в опору электропередач, вследствие чего машина загорелась. Мужчина погиб на месте. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.
«Водитель ВАЗ 2107, мужчина 1998 года рождения, не справился с управлением автомашины, совершил съезд с проезжей части влево с последующим наездом на опору электропередач. После чего произошло воспламенение автомобиля. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия до прибытия бригады медиков», — сказано в telegram-канале ведомства.
На месте аварии проводится проверка. По результату расследования будет установлена причина происшествия.
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