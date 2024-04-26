Сумма взяток, полученных замглавы Минобороны Ивановым, может оказаться больше

Следствие продолжает проверять причастность бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, ранее арестованного по обвинению в получении взятки. В ходе расследования могут выясниться новые неизвестные эпизоды коррупционных преступлений, сообщают в правоохранительных органах.
«В ходе следствия будет проверяться причастность Иванова к другим возможным противоправным деяниям, повлекшим ущерб. Уголовное дело может не ограничиться одним эпизодом получения взятки», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также собеседник агентства добавил, что в деле могут появиться новые фигуранты.
Коррупционный скандал с участием Тимура Иванова вскрылся 24 апреля. В этот же день он был задержан по подозрению в получении крупной взятки. Сам Иванов не признает свою вину. Источники «Коммерсанта» в силовых структурах сообщили, что сумма взятки, вменяемой Тимуру Иванову, составляет 1,185 миллиарда рублей.
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