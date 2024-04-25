Прокуратура оспорила повышение пенсий экс-мэрам «Уральской Рублевки»

Прокуратура оспорила решение депутатов Уральской Рублевки (так Сысерть называют из-за множества коттеджей состоятельных свердловчан) о повышении пенсий бывшим мэрам города — Вадиму Старкову, Виталию Патрушеву, Сергею Королеву и Александру Рощупкину. Документ появился в социальных сетях.
«В ходе проверки установлено, что решение № 151 принято с нарушениями процедуры, предусмотренной положением о порядке подготовки решений думы Сысертского городского округа. В связи с выявленными нарушениями Сысертской межрайонной прокуратурой на указанный нормативный правовой акт принесен протест», — следует из документа, опубликованным telegram-канало «Сысертская неделя».
Еще 21 марта сысертская дума одобрила надбавку примерно на 40 тысяч рублей к пенсиям бывших мэров города. Решение должно было вступить в силу 1 апреля. Против надбавок выступили три депутата, воздержался только один, а 12 поддержали.
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