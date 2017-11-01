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01 ноября 2017
31 октября 2017
Главные новости 
09:00  01 ноября 2017 0

Коллапс с налогами, «Карточный домик» развалился и Кадыров заступится за кавказцев. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Наше агентство отобрало семь номинантов на премию «Чиновник года»Анна Майорова © URA.RU

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1 ноября! Главное к этому часу:

В ХМАО скандал с дискриминацией людей неславянской внешностью выходит на новый уровень. Даже в тренажерный зал не записаться. За защитой обратились к Кадырову.

Американским гражданам запретили сотрудничать с Россией в нефтегазовой отрасли. Ограничения касаются всех проектов. Мы знаем, в чем на этот раз причина.

Впервые в истории «URA.RU» вручит премию лучшему чиновнику по итогам года. Кто лучший — определяют читатели. Проголосовать можно по ссылке.

В Нью-Йорке мужчина на грузовике наехал на людей. Есть погибшие. Он признался, что действовал от террористической группировки «Исламское государство» (запрещенной в России).

Свердловчанам приходит транспортный налог в тройном размере. Люди вынуждены платить за то, что уже заплачено. Но в налоговой все твердят в один голос, что никакого сбоя нет.

Обвинения Кевина Спейси в сексуальных домогательствах не прошли даром. Сначала решили, что шестой сезон «Карточного домика» будет последним, а потом съемки сериала и вовсе приостановили. Фанаты сериала плачут.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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