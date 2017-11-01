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01 ноября 2017
31 октября 2017
07:19  01 ноября 2017 0

Нью-йоркский террорист действовал от имени ИГ

Мужчина присягнул на верность запрещенной организацииФОТО: Twitter / Amichai Stein

Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке совершил преступление от имени запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Такую информацию распространил американский телеканал NBC.

Как пишет «Экономика Сегодня», мужчина, наехавший на группу людей, оставил в автомобиле записку, где признался, что совершает нападение от имени ИГ.

Подозреваемым в совершении теракта полиция считает 29-летнего уроженца Узбекистана Сейфулло Саипова, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Как ранее писало «URA.RU», предполагаемый террорист сначала въехал в толпу людей, а затем открыл по ним стрельбу. На данный момент известно о восьми погибших.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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