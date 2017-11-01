Нью-йоркский террорист действовал от имени ИГ

Мужчина присягнул на верность запрещенной организации
Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке совершил преступление от имени запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Такую информацию распространил американский телеканал NBC.
Как пишет «Экономика Сегодня», мужчина, наехавший на группу людей, оставил в автомобиле записку, где признался, что совершает нападение от имени ИГ.
Подозреваемым в совершении теракта полиция считает 29-летнего уроженца Узбекистана Сейфулло Саипова, отмечает «Федеральное агентство новостей».
Как ранее писало «URA.RU», предполагаемый террорист сначала въехал в толпу людей, а затем открыл по ним стрельбу. На данный момент известно о восьми погибших.