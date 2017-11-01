Гражданам США запрещается взаимодействовать с Россией в области глубоководной разведки, добычи нефти на шельфе и в Арктике, а также в проектах, связанных со сланцевым газом. Таковы новые требования Министерства финансов США.
Ограничения касаются всех проектов, начинающихся с 29 января 2018 года, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Гражданам США запрещается предоставлять, экспортировать, реэкспортировать напрямую или опосредовано товары или услуги, или технологии для содействия в геологических исследованиях или производстве нефти в глубоких водах, на арктическом шельфе в Российской Федерации», — говорится в директиве №4 Минфина США от 31 октября 2017 года.
В документе также указывается, что ограничения связаны с ситуацией на Украине и вводятся для противодействия российскому влиянию на государства Европы.
Отметим, что расширение санкций, связанное с ситуацией на Украине произошло вскоре после переговоров спецпредставителя США Курта Волкера с президентом Петром Порошенко, а также спикером Верховной Рады Андреем Парубием и депутатами украинского парламента. Позже Волкер заявил, что не видит возможности для включения российских миротворцев в состав контингента ОБСЕ, который может быть размещен в Донбассе уже в этом году. В России визит спецпредставителя и сделанные им заявления расценили, как попытку срыва достигнутых в Минске договоренностей по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке.
«Волкер все чаще выглядит как спецпредставитель США по срыву урегулирования украинского кризиса, поэтому не вполне соответствует своей должности», — заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.
Между тем, США используют санкции против РФ не только для того, чтобы заставить Европу повысить расходы на оборону, но и чтобы продвинуть свои экономические и энергетические позиции в Европе, сообщает «Экономика сегодня».
Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на брифинге с ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) «Отношения между Россией и Европейским Союзом на современном этапе», именно на ослабление позиций России на рынках ЕС была направлена «последняя порция» антироссийских санкций Вашингтона.