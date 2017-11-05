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05 ноября 2017
04 ноября 2017
10:44  05 ноября 2017 0

Россия готовит «деликатный» иск к США по изъятию дипсобственности

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Россия поспорит с США в судеФото: depositphotos.com © URA.RU
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Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о подготовке иска в суд по вопросу незаконности изъятия российской дипсобственности властями США, сообщает РИА Новости.

«Мы работаем с юристами. Работаем аккуратно, поскольку нам нужна „одна победа“, — отметил Антонов на конференции учёных в Чикаго.- Работа юристов очень деликатна, она требует времени», — пояснил посол.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет тянуть с обращением в суд по поводу изъятия российской дипсобственности в США и уже ведёт переговоры с адвокатскими фирмами, напоминает RT. По мнению главы МИД РФ, вне суда перспектив решения этого конфликта нет.

Как ранее писало «URA.RU», в начале сентября американские спецслужбы провели осмотр российских дипсмиссий, подпадающих под сокращение, в том числе генконсульства в Сан-Франциско. Мария Захарова назвала действия американской стороны «адской клоунадой». После чего спецслужбы США начали взламывать закрытые дипломатами помещения, остающиеся российской собственностью, несмотря на сокращение дипмиссии.

Артем Косых
© Служба новостей «URA.Ru»
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