07:55 07 ноября 2017 0

Пришлось рассмотреть несколько тысяч анкет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что из четырех тысяч кандидатов на посты в министерстве выбрал пятнадцать и проведет с ними собеседования. Ранее о конкурсе на вакантные должности он объявил на своей странице в Facebook.

В начале октября Орешкин сообщил, что ведомство испытывает нехватку квалифицированных кадров и объявил, что рассмотрит резюме от соискателей, пишет RT. Желающих работать в министерстве оказалось несколько тысяч, о чем глава ведомства сообщил в Сети. «Я отобрал 15 резюме для проведения личных собеседований и планирую по их итогам пригласить на работу несколько человек для работы в нашей команде в министерстве», — написал он на своей странице в соцсети.

Глава МЭР добавил, что представит людей, которые получат должности, после всех «формальных процедур по трудоустройству». Также он отметил, что многие из тех, кто прислал резюме, обладают высоким профессионализмом, но по тем или иным причинам не подходят для тех задач, которые в ближайшее время будет решать министерство. Таким кандидатам Орешкин предложил принять участие в конкурсе «Лидеры России».