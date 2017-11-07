{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Похороны Ленина лоббирует Собянин. Собчак думает бросить кампанию. Ямальцы попросят Путина вновь стать президентом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,08
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 ноября 2017
06 ноября 2017
07:55  07 ноября 2017 0

Федеральный министр набирает себе работников через Facebook

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, орешкин максим
Пришлось рассмотреть несколько тысяч анкетФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что из четырех тысяч кандидатов на посты в министерстве выбрал пятнадцать и проведет с ними собеседования. Ранее о конкурсе на вакантные должности он объявил на своей странице в Facebook.

В начале октября Орешкин сообщил, что ведомство испытывает нехватку квалифицированных кадров и объявил, что рассмотрит резюме от соискателей, пишет RT. Желающих работать в министерстве оказалось несколько тысяч, о чем глава ведомства сообщил в Сети. «Я отобрал 15 резюме для проведения личных собеседований и планирую по их итогам пригласить на работу несколько человек для работы в нашей команде в министерстве», — написал он на своей странице в соцсети.

Глава МЭР добавил, что представит людей, которые получат должности, после всех «формальных процедур по трудоустройству». Также он отметил, что многие из тех, кто прислал резюме, обладают высоким профессионализмом, но по тем или иным причинам не подходят для тех задач, которые в ближайшее время будет решать министерство. Таким кандидатам Орешкин предложил принять участие в конкурсе «Лидеры России».

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров