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Главные новости Пермского края
19:29  07 ноября 2017 0

Жителей Прикамья напугал кладбищенский волк

Лоси, косули, волки, лисы, волк, хищник, лесные животные, дикие животные, дикая природа
Жители Верещагино жалуются, что за ними ходит волкФото: pixabay.com

В Верещагино на кладбище поселился волк. Местные жители жалуются, что он их преследует. Эксперты считают, что это мог быть гибрид волка и собаки.

Дикое животное напугало прикамцев в понедельник, 6 ноября. «Вчера был на старом кладбище не один, нас было трое. Мы видели молодого волка, когда мы уходили, он следовал за нами. Мы уже слышали от людей, что по кладбищу ходит волк. Надо принимать меры, пока не завелась стая. Это не шутка», — пишет один из пользователей в соцсетях. В комментариях заметили, что кладбище находится совсем рядом с городом. «Есть немалая вероятность, что с наступлением морозов выйдет на Северный, а там и до трагедии недалеко. На месте местных отправляющих детей в школы в темноте я бы напрягся», — пишет пользователь Денис. Другие жители Верещагино заступились за зверя: «Не надо по кладбищу шарахаться, потом кресты и металл пропадают, этот волк охранник кладбища, чтобы вот таким бродягам-металлоискателям яйца откусывать».

Доктор биологических наук, профессор ПГНИУ Александр Шепель пояснил «URA.RU», что волки очень редко выходят к людям, опасаясь их. «А вот у полукровок — гибридов волка и собаки — такой барьер отсутствует. Они не боятся людей, — говорит собеседник. — В принципе, дикие волки могут заходить в поселения, если очень голодны — стая может даже уволочь собаку вместе с будкой. В этой ситуации нужно обращаться к специалистам, регулирующим численность волков. Также, если вы знаете, что в окрестностях может ходить волк, старайтесь в темное время суток не пересекать открытые пространства».

Анна Белкина
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