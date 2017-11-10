К избитому полицейскими чиновнику из ХМАО летит следователь Бастрыкина

13:00 10 ноября 2017 0

В поселок Перегребное можно добраться только вертолетом — следователям уже забронировали места Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дело о нападении на заместителя главы администрации поселка Перегребное Дмитрия Мельниченко выделено в отдельное производство и передано в главное следственное управление СКР. Об этом «URA.RU» сообщили источники в силовых структурах — информацию подтвердил и вице-мэр Мельниченко.

По данным инсайдеров, расследованием нападения на Мельниченко занимаются сотрудники четвертого следственного управления (с дислокацией в Екатеринбурге) ГСУ СКР. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских будет принято после визита сыщиков в Перегребное. Приезд следователей подтверждает и Мельниченко.

«Прилетят на вертолете ориентировочно в четверг, 16 ноября. Со мной связывались из центрального аппарата, уточняли детали», — говорит чиновник.

Получить официальный комментарий СКР не удалось — в пресс-службе главного следственного управления не ответили на телефонные звонки.

Как ранее сообщало «URA.RU», Дмитрия Мельниченко избили в его же кабинете сотрудники ОСБ и ГИБДД полиции. Они пытались изъять у него телефон с видеозаписями и фотографиями с места резонансной аварии, где пьяный гаишник Батырхан Даудов сбил насмерть подростка-мотоциклиста.

После резонансного ДТП в Югру второй раз за полтора месяца прилетел глава СКР Александр Бастрыкин. Он уволил следователя из Октябрьского района и передал дело о ДТП в главное управление Следственного комитета. После визита Бастрыкина в ХМАО приехали сотрудники ГСУ СКР — начальник ГИБДД по Октябрьскому району Евгений Мухортиков был задержан, он пытался скрыть преступление Даудова. Нападение на Мельниченко выделено в отдельное производство. Сыщики из Москвы, как сообщало агентство, работают и по другим резонансным скандалам, связанными с полицейскими из ХМАО.