В Забайкалье военные подорвались при разгрузке боеприпасов

Восемь военнослужащих подорвались во время разгрузки боеприпасов на полигоне Цугол в Забайкальском крае. В результате происшествия два человека погибли, ещё шесть получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы.
Военные получили ранения минно-взрывного характера, пишет Life.ru. Один из пострадавших оказался на операционном столе. У военнослужащего раздроблены кости правой стопы.
По данным издания, из-за взрыва погибли старший лейтенант Мадримов Т.А. и сержант Арсланалиев М.А. В списке раненых значатся Александр Унгуряну, Пётр Киселёв, Чингиз Готопов, Александр Доставалов, Александр Безъязыков и Владимир Тимошенко.
В Минобороны России подтвердили факт инцидента, отметив, что произошел самопроизвольный подрыв боеприпаса.