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10 ноября 2017
15:38  10 ноября 2017 0

В Забайкалье военные подорвались при разгрузке боеприпасов

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, взрыв, огонь пламя, клуб дыма
Взрыв произошел при разгрузке боеприпасов (архивное фото)Фото: depositphotos.com © URA.RU

Восемь военнослужащих подорвались во время разгрузки боеприпасов на полигоне Цугол в Забайкальском крае. В результате происшествия два человека погибли, ещё шесть получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы.

Военные получили ранения минно-взрывного характера, пишет Life.ru. Один из пострадавших оказался на операционном столе. У военнослужащего раздроблены кости правой стопы.

По данным издания, из-за взрыва погибли старший лейтенант Мадримов Т.А. и сержант Арсланалиев М.А. В списке раненых значатся Александр Унгуряну, Пётр Киселёв, Чингиз Готопов, Александр Доставалов, Александр Безъязыков и Владимир Тимошенко.

В Минобороны России подтвердили факт инцидента, отметив, что произошел самопроизвольный подрыв боеприпаса.

Олег Теплоухов
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