Адвокаты челябинского экс-сенатора потребовали заменить судью

18:33 10 ноября 2017 0

Константин Цыбко участвует в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО-4 Златоуста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Адвокаты челябинского экс-сенатора Константина Цыбко уже во второй раз за три заседания заявили отвод составу облсуда, рассматривающему апелляции на приговор их подзащитному. Как объяснил Степан Гузей, судьи заняли обвинительную позицию, отказывая практически во всех ходатайствах, передает корреспондент «URA.RU».

Поводом для такого заявление стал отказ судьи Елены Карелиной переносить заседание в связи с болезнью другого адвоката, Сергея Симакова, с приложенными больничным листом и талоном ко врачу. Кроме того, отказ последовал на восстановление Константину Цыбко срока на подачу дополнений к апелляции. После этого Гузей сначала устно, а затем и письменно подал прошение об отводе состава суда, обвинив его в «обвинительном уклоне».

Адвокаты обещали обратиться в квалификационную коллегию судей с жалобой на тройку Елены Карелиной, Ольги Колокольцевой и Михаила Черепанова. Судьи расценили это как давление на суд. В итоге во всех ходатайствах адвокатам отказали. Прошения об отводе всем судья Челябинской области, напомним, заявлял адвокат Константин Коваленко на первом же заседании 25 октября. Тогда тоже был получен отказ.

После рассмотрения всех ходатайств началась стадия судебного следствия. На ней адвокат Константин Коваленко начал озвучивать доводы апелляционной жалобы, доказывающие невиновность подзащитного. Ранее озвучивалась краткая текстовка. Там указывалось, что изначально дело незаконно передали в Озерский горсуд — Константин Цыбко на тот момент был сенатором, поэтому требовалось разрешение Совфеда. В суде первой инстанции вместе с Галиной Чеблаковой не должна была участвовать еще один прокурор Любовь Шишкина, так как она была на стороне гособвинения по делу бывшего сити-менеджера Евгения Тарасова, проходившего главным свидетелем по делу Константина Цыбко.

Степан Гузей (справа) стал вторым адвокатом Константина Цыбко, заявившим отвод судье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По мнению адвоката, озерский суд вышел за пределы обвинения. Например, экс-сенатору инкриминируется получение взяток из денег, который Тарасов с сообщниками похитил в муниципальном коммунальном предприятии ММПКХ, а во время разбирательства выяснилось, что эти деньги он занимал. Кроме того, в обвинении называлось одно время якобы получения взяток, а на суде выяснилось, что это не так, и в приговоре изменено это и другие обстоятельства. Защитники подсудимого настаивают, что в материалах дела содержится масса подмененных и поддельных справок от следствия, а показания свидетелей основаны на слухах и предположениях.

За сегодня дочитать доводы своей апелляции Константин Коваленко не успел. Продолжение заседания назначено на 14 ноября.

Озерский горсуд, напомним, 3 августа признал Константина Цыбко виновным в получении взяток от бывшего сити-менеджера Озерска, магнитогорца Евгения Тарасова и от его земляка, руководителя треста «Магнитострой» Олега Лакницкого. Экс-сенатора приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу 70 млн рублей. Сам Цыбко настаивает, что его оговорили. Свидетели Тарасов, Лакницкий и их соучастники были признаны виновными в воровстве денег из бюджета Озерска и даче взятки, однако получили несущественное наказание. Тарасов фактически не был в колонии, а бизнесмена Лакницкого приговорили к штрафу.

Рассмотрение апелляции на приговор Озерского суда началось в облсуде 25 октября. На первом заседании Цыбко пожаловался на «пыточные условия содержания» в СИЗО №1 Челябинска, куда его временно перевезли из Златоуста. Однако он ходатайствовал о личном присутствии на заседании, содержании его в челябинском СИЗО и об изменении меры пресечения на любую, не связанную с лишением свободы. Во всех ходатайствах ему было отказано.