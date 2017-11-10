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10 ноября 2017
20:44  10 ноября 2017 3

Отток капитала из России за год почти утроился

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, банк россии, деньги, цб рф уральское главное управление, центральный банк, музей цб рф
Банки гасили возросшую ответственность по внешним обязательствамФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Вывоз капитала частным сектором из России в 2017 году увеличился в 2,7 раза — с 8,6 млрд долларов США в 2016 году до 23,8 млрд долларов (более одного трлн рублей) в нынешнем. Отчетность составлена за период с января по октябрь. Об этом сообщил Центральный банк России в отчете «О статистике внешнего сектора».

Регулятор отметил, что основной вклад в вывод денег внесли банки. По сведениям Центробанка, кредитные организации погашали возросшие внешние обязательства. В то же время трансграничные операции других секторов были достаточно сбалансированными, сообщается на сайте ЦБ.

Согласно предварительной оценке регулятора, за 10 месяцев 2017 года профицит счета текущих операций платежного баланса вырос до 28,9 млрд долларов США. В прошлом году эта цифра равнялась 14,9 млрд долларов.

Одновременно отмечается приток иностранного капитала в Россию. Впервые за семь лет в этом направлении был зафиксирован рост. Так, по данным Министерства финансов РФ, во II квартале на рынки страны поступило около 2,5 млрд долларов, пишет «Национальная служба новостей».

Семен Гринберг
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