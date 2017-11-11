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11 ноября 2017
10 ноября 2017
06:53  11 ноября 2017 0

Спасатели завершили работы на месте рухнувшего дома в Ижевске

На месте трагедии найдено тело седьмой жертвыФото: Егор Алеев/ТАСС

В Ижевске спасатели завершили поисковые работы на месте частичного обрушения жилого дома после взрыва бытового газа. Под завалами сотрудники МЧС нашли останки еще одной жертвы трагедии. Таким образом, количество погибших увеличилось до семи человек.

В ближайшие выходные, 11 и 12 ноября, в республике будут приспущены флаги России и Удмуртии в знак скорби по погибшим, пишет РИА «Новости». Кроме того, местным телеканалам и учреждениям культуры было рекомендовано отменить на эти дни развлекательные передачи и мероприятия.

Глава ГУ МЧС по Удмуртии Петр Фомин высоко оценил работу спасателей на месте происшествия и заявил, что командирам участвовавших в операции сотрудников МЧС будет предложено представить их к наградам за выполненный «боевой труд»:

В четверг, 9 ноября, при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были разрушены восемь квартир. Причиной, по предварительной версии, стал взрыв бытового газа. Как сообщали «Известия», следователи уже задержали жильца дома Александра Копытова, в квартире которого произошел взрыв. По мнению силовиков, он сделал это умышленно. Во время расследования дела Копытов будет проверен на вменяемость. Мужчине вменяют статью «Убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом».

Сергей Демин
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