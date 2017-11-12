Звезда «Универа», излечившись от рака, решил развестись с женой

Звезда сериалов «СашаТаня» и «Универ» Андрей Гайдулян, отметив годовщину свадьбы, задумался о разводе.
В браке с актрисой Дианой Очиловой они прожили чуть больше года. За это время мужчине поставили диагноз «лимфома Ходжкина», однако он смог побороть болезнь. Во время лечения супруга все время находилась рядом с ним. Гайдулян планирует в скором времени подать на развод, передает Starhit.
«Они действительно собираются разводиться. Эти отношения всегда были сложными. Жили как на вулкане — ссорились и мирились, и так по кругу. Они даже брали паузу, чтобы спасти семью. Но ничего не вышло: ребята отдалились, и каждый пошел своей дорогой. У Андрея постоянные съемки, Диана получает образование и занимается собой», — цитирует издание друзей актера.