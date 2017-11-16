{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Письмо руководству СК и Генпрокуратуры отправил Пушков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,25
Динамика за 2 недели
Евро 71,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 ноября 2017
15 ноября 2017
14 ноября 2017
Главные новости Пермского края
12:27  16 ноября 2017 0

«Заколебал уже, сопляк малолетний». В травмпункте Прикамья врачи глумились над пациентом. ВИДЕО

Планеты, врачи, Киркоров Филипп, пенсионеры, старики, врач, белый халат, доктор, медицина
Врачи травмпункта накричали на пациента и ударили егоФото: depositphotos.com © URA.RU

Министерство здравоохранения Пермского края проверяет обстоятельства инцидента, случившегося в травмпункте города Березники. В Сети было опубликовано видео, на котором врачи медучреждения кричат на пациента с травмированной ногой и даже поднимают на него руку.

По словам исполняющего обязанности пресс-секретаря краевого Минздрава, молодой человек отказывался подписывать документы на согласие получения медицинской помощи, без которого врачи не имели права ему помочь. Как сообщают Дни.ru, пострадавший был доставлен к врачам в состоянии алкогольного опьянения после того, как упал на улице.

На попавшем в Сеть видео слышно, как молодой человек говорит: «Я распишусь, дайте успокоиться, у меня нога болит». После этого раздается громкий звук удара, и пациент начинает кричать от боли. «Заколебал уже, сопляк малолетний», — такими словами врач сопроводил свое действие.

В краевом Минздраве корреспонденту «URA.RU» сообщили, что по данному факту проведут проверку. Если будут выявлены неправомерные действия со стороны медперсонала, последуют меры дисциплинарного взыскания. В ведомстве добавили, что молодого человека выписали, он уже ходит на перевязки, а значит «врачи выполнили свою работу».

Видео: канал на YouTube телеканала 360.

Ранее на врача-нейрохирурга травмпункта в Иркутской области напал агрессивный пациент. Инцидент произошел прямо во время приема; пострадала и медсестра.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров