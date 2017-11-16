Министерство здравоохранения Пермского края проверяет обстоятельства инцидента, случившегося в травмпункте города Березники. В Сети было опубликовано видео, на котором врачи медучреждения кричат на пациента с травмированной ногой и даже поднимают на него руку.
По словам исполняющего обязанности пресс-секретаря краевого Минздрава, молодой человек отказывался подписывать документы на согласие получения медицинской помощи, без которого врачи не имели права ему помочь. Как сообщают Дни.ru, пострадавший был доставлен к врачам в состоянии алкогольного опьянения после того, как упал на улице.
На попавшем в Сеть видео слышно, как молодой человек говорит: «Я распишусь, дайте успокоиться, у меня нога болит». После этого раздается громкий звук удара, и пациент начинает кричать от боли. «Заколебал уже, сопляк малолетний», — такими словами врач сопроводил свое действие.
В краевом Минздраве корреспонденту «URA.RU» сообщили, что по данному факту проведут проверку. Если будут выявлены неправомерные действия со стороны медперсонала, последуют меры дисциплинарного взыскания. В ведомстве добавили, что молодого человека выписали, он уже ходит на перевязки, а значит «врачи выполнили свою работу».
Видео: канал на YouTube телеканала 360.
Ранее на врача-нейрохирурга травмпункта в Иркутской области напал агрессивный пациент. Инцидент произошел прямо во время приема; пострадала и медсестра.