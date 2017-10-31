Пациент травмпункта забил врача ногами

По непонятной причине посетитель больницы проявил агрессию
Врач-нейрохирург травмпункта в Братске Иркутской области подвергся нападению агрессивного пациента. Инцидент произошел прямо во время приема; пострадала и медсестра.
Как сообщает Life.ru, 22-летний молодой человек обратился в травмпункт с ушибами и ссадинами. Когда врач осматривал его, пациент неожиданно проявил агрессию и несколько раз ударил медика ногой. Медсестру, которая попыталась успокоить молодого человека, он сильно схватил за руку, после чего выбежал из кабинета и скрылся.