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17 ноября 2017
Главные новости 
15:46  17 ноября 2017 0

«Чтобы жить, вы должны умереть». Эфиоп сделал татуировку в честь Тюмени. ФОТО

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Второй день. Сочи, фестиваль молодежи и студентов
В октябре в фестивале приняли участие около 25 тысяч молодых людейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Эфиоп Натаниэль Легесс Хейлу, побывав в Тюмени в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сделал в честь города первую в жизни татуировку. Иностранный гость признался, что поездка в Россию стала для него важнейшим событием.

В октябре по путевке Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Тюмени побывали 44 иностранца из 34 стран мира: Бразилии, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Индии, Эфиопии, Мексики, Ирака, Польши и других государств. Портал «Тюменская линия» сообщает, что впечатленный Натаниэль после путешествия оставил на руке надпись на русском языке в руническом стиле: «Чтобы жить, вы должны умереть, а затем появиться из собственного пепла».

Надпись в честь Тюмени эфиоп сделал на руке
Фото: «Тюменская линия»/ Всемирный фестиваль молодежи

«Я влюбился в Тюмень и в ее жителей, и что более важно, приобрел друзей на всю жизнь, с которыми познакомился на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Я бы вернулся и еще больше узнал о Тюмени. Из поездки я хотел сувенир, который останется на всю жизнь, поэтому сделал тату. В России работают одни из самых лучших мастеров художественной татуировки в мире, поэтому я решился на это», — рассказал Хейлу.

Еще одно важное решение принял для себя уроженец Индии Саид Сохэйл. После общения с тюменцами, знакомства с русской культурой и бытом, Саид захотел показать город своей семье, а затем переехать сюда. «Если быть совсем честным, я действительно был очень удивлен организацией программы ВФМС: для меня было так невероятно увидеть такой радушный прием, выставку искусств и что самое важное — самих русских», — поделился Саид Сохэйл.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в Сочи с 14 по 21 октября. В нем участвовали 25 тысяч молодых людей из 188 стран. Для них были подготовлены специальные программы в 15 городах: Владивосток, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Севастополь, Калининград, Великий Новгород, Ижевск, Красноярск, Казань, Ростов-на-Дону, Тюмень, Ярославль, а также Новосибирск, Оренбург, Махачкала.

Виктор Дорофеев
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