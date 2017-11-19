Представители Росгвардии опровергли информацию, согласно которой сотрудники силового ведомства охраняли криминального авторитета Дмитрия Павлова во время перестрелки в одной из башен «Москва-Сити».
«При заключении договоров проверяем все организации, и невозможно, чтобы человек с криминальным прошлым попал в список клиентов», — цитирует РБК официального представителя ФГУП «Охрана» Росгвардии Валерия Грибакина.
Грибакин также отказался комментировать сообщение о потере одним из сотрудников табельного оружия в ходе конфликта на парковке. Он отметил, что в охранном предприятии сейчас проходит следственная проверка, а все спецсредства изъяты правоохранительными органами.
В ночь на 18 ноября на парковке «Москва-сити» произошел конфликт со стрельбой, в результате которого ранения получили шесть человек. По данным РБК, в тот вечер свой юбилей в одной из башен комплекса отмечал предприниматель Дмитрий Павлов, известный в криминальных кругах под прозвищем Павлик. Стрельба началась после того, как охрана Павлова попросила водителя Mercedes переставить машину, мешавшую проезду гостей. На эту просьбу из припаркованных рядом машин вышли охранники бизнесмена Гавриила Юшваева. Словесный спор завершился стрельбой, в результате которой шесть человек получили ранения. На место инцидента прибыл начальник спецотряда Росгвардии, который увидел двух подчиненных с огнестрельными ранениями. Позже он заявил, что гвардейцы не применяли табельное оружие в ходе конфликта.