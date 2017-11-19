Участниками перестрелки в «Москва-Сити», с одной стороны, были охранники бывшего совладельца компании «Вимм-Билль-Данн» Гавриила Юшваева, с другой — сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник в ГУ МВД России по Москве.
Гавриил Юшваев является одним из богатейших бизнесменов России и занимает 82-е место в списке по оценке Forbes. Его охрана спровоцировала конфликт с бойцами Росгвардии, которые охраняли другого предпринимателя — Дмитрия Павлова, отмечавшего в ресторане юбилей.
Ссора, вылившаяся в перестрелку, разгорелась из-за неправильно припаркованного автомобиля Mercedes.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 — ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Задержаны шесть предполагаемых участников перестрелки. Шесть человек получили огнестрельные ранения, в том числе два сотрудника ФГУП «Охрана».