Пермяки раскупили путевки в санатории на осенние каникулы

Путевки в пермские санатории вызвали ажиотаж у отдыхающих. На период осенних каникул, которые запланированы с 25 октября по 4 ноября 2025 года, все места практически раскуплены. Но в некоторых здравницах остались свободные номера. Где можно оздоровиться во время каникул и сколько это будет стоить — в материале URA.RU.
«Алмед»
В санатории «Алмед» в микрорайоне Закамск с 25 октября по 4 ноября все места раскуплены. Отдохнуть тут можно только за неделю до каникул, с 21 по 26 октября. Номер на двоих выйдет от 25,2 тысячи рублей. Также есть места после 2 ноября. Путевка на 10 дней будет стоить от 42 тысяч рублей. В стоимость включены проживание, питание и лечение.
«Демидково»
В дни школьных каникул в санатории «Демидково» в Добрянском округе пока свободен только один двухместный номер. Его стоимость на 10 дней начинается от 115 тысяч рублей. Лечение в цену не включено. При необходимости номер может вместить еще одного человека за дополнительную плату. Остальные номера на конец октября и начало ноября распроданы.
«Ключи»
На курорте «Ключи» в Сускунском округе можно отдохнуть вдвоем от 144 тысяч рублей с 25 октября по 4 ноября. Здесь остался тоже только один номер. Но еще есть места в гостевых и эко-домах. В них стоимость проживания начинается от 204 тысяч рублей на двоих.
«Усть-Качка»
В санатории «Амакс Усть-Качка» на каникулы остались два свободных номера. Цены на путевки начинаются от 164,4 тысячи рублей на двоих на десять дней, но лечение не включено. С оздоровительными процедурами за отдых придется заплатить от 177,8 тысячи рублей на двоих на 10 дней.
Ранее URA.RU рассказало, что отдыхающие стали реже выбирать санатории Пермского края. Летом 2025 года количество гостей снизилось на 3% по сравнению с летом прошлого года.
