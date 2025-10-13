В пермском СНТ сгорел жилой дом и три бани

В 13:09 13 октября в экстренные службы поступила информация о возгорании в садовом товариществе «Ягодка», расположенном на улице Докучаева в Перми. На место происшествия были направлены 35 сотрудников и 7 единиц техники.
«Огнем были охвачены деревянный жилой дом и три бани. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на соседние строения в СНТ», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале.
В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Локализация пожара произошла в 13:51, полная ликвидация — в 14:06. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Обстоятельства и причины возникновения пожара предстоит установить дознавателям МЧС России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.