18:48 23 ноября 2017 0

Налетчиков поймали в ювелирном магазине Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Свердловской области вынесен приговор пяти членам банды, на счету которой ограбленный банк и два ювелирных магазина. Все преступники ранее судимы, ранее вместе отбывали наказание в ИК № 58 в Ивделе, а после освобождения собрались в банду.

«Серовский районный суд Свердловской области, рассмотрев материалы следственных органов полиции, вынес приговор пяти фигурантам громкого уголовного дела, на счету которых серия налетов в 2014—2016 годах на ювелирные магазины и коммерческий банк. Суд признал их виновными и приговорил каждого к лишению свободы на срок от 8 до 14 лет», — сообщил «URA.RU» пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Бандиты были задержаны во время операции под руководством начальника Управления уголовного розыска областного полицейского главка полковника Натига Байрамова при поддержке бойцов ОМОН Нижнего Тагила. По словам Горелых, преступников задержали 25 июля 2016 года на месте преступления — во время очередного налета на ювелирный магазин в городе Серове. Налетчики были одеты в камуфляжные костюмы, черные маски и перчатки. Они пришли грабить ювелирный, который находится по соседству с торговой точкой, которую они ограбили пятью месяцами раньше. В общей сложности, они тогда украли ювелирных изделий на шесть миллионов рублей.

«Все налетчики ранее судимые: 1962, 1968, 1974, 1976 и 1977 годов рождения. В криминальных кругах они известны как Заяц, Одноглазый, Геша, Михалыч и Владимирыч», — добавил Горелых.

Эта же банда еще в 2014 году ограбила в Екатеринбурге банк на улице Белинского. Тогда они украли доллары и евро на пять миллионов рублей. Все члены банды осуждены по статьям «грабеж» и разбой», а один еще и по статье «легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления» — часть похищенных денег он положил в банк на свое имя под проценты. Остальные члены банды тратили деньги на покупку новых машин, один погасил свои долги. Также преступники делали ставки в букмекерских конторах.