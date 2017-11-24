11:35 24 ноября 2017 0

Котенок едва не лишился жизни из-за своей внешности Фото: Юлия Ничипарович

Екатеринбурженка Юлия Ничипарович спасла котенка, которого хотели усыпить за сходство с нацистким фюрером.

«Я занимаюсь тем, что пристраиваю бесхозных котят, и недавно мне позвонила девушка и предложила забрать котенка. Она рассказала, что котенок родился от ее домашней кошки, но она не знает, что с ним делать, никому он не нужен с такой подозрительной внешностью. Сказала, что хочет его усыпить. Что за глупость, усыплять здорового котенка? А внешность у него и правда смешная, из-за черного пятна на носу действительно похож на Гитлера. Так я его и назвала», — рассказала «URA.RU» Юлия Ничипарович.

Сейчас котенок живет у Юлии вместе с ее собакой и двумя кошками. По словам девушки, Гитлер очень разговорчивый, постоянно мяукает. Сначала она думала, что у него что-то болит, а потом оказалось, что он просто общительный и так привлекает к себе внимание.