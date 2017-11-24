{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Публикуем их выступления в Бундестаге "без купюр". Оцените сами
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,46
Динамика за 2 недели
Евро 69,18
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 ноября 2017
23 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
11:35  24 ноября 2017 0

Жительница Екатеринбурга спасла Гитлера, когда его хотели усыпить. ФОТО, ВИДЕО

Котенок едва не лишился жизни из-за своей внешностиФото: Юлия Ничипарович

Екатеринбурженка Юлия Ничипарович спасла котенка, которого хотели усыпить за сходство с нацистким фюрером.

«Я занимаюсь тем, что пристраиваю бесхозных котят, и недавно мне позвонила девушка и предложила забрать котенка. Она рассказала, что котенок родился от ее домашней кошки, но она не знает, что с ним делать, никому он не нужен с такой подозрительной внешностью. Сказала, что хочет его усыпить. Что за глупость, усыплять здорового котенка? А внешность у него и правда смешная, из-за черного пятна на носу действительно похож на Гитлера. Так я его и назвала», — рассказала «URA.RU» Юлия Ничипарович.

Сейчас котенок живет у Юлии вместе с ее собакой и двумя кошками. По словам девушки, Гитлер очень разговорчивый, постоянно мяукает. Сначала она думала, что у него что-то болит, а потом оказалось, что он просто общительный и так привлекает к себе внимание.

1/3
Фото: Юлия Ничипарович

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров