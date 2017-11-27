Пушков рассказал о последствиях выхода России из Совета Европы

04:29 27 ноября 2017 0

Алексей Пушков заявил, что Совет Европы потеряет больше, нежели Россия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выход России из состава Совета Европы стал бы большой потерей для самой организации. Об этом в своем Twitter написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Ягланд: „Выход России из СЕ стал бы шагом назад“. Это была бы крупнейшая потеря для СЕ, и не только финансовая. Гораздо бОльшая, чем для России», — цитирует «Лайф» Пушкова.

Ранее, напомним, генсекретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд сообщил, что выход России из организации может стать ударом по защите прав человека в мире. При этом он заявил, что во избежание такого исхода он не исключает отмену санкций, введенных в отношении РФ.