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27 ноября 2017
26 ноября 2017
Главные новости Москвы
04:29  27 ноября 2017 0

Пушков рассказал о последствиях выхода России из Совета Европы

Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Алексей Пушков заявил, что Совет Европы потеряет больше, нежели РоссияФото: Владимир Андреев © URA.RU

Выход России из состава Совета Европы стал бы большой потерей для самой организации. Об этом в своем Twitter написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Ягланд: „Выход России из СЕ стал бы шагом назад“. Это была бы крупнейшая потеря для СЕ, и не только финансовая. Гораздо бОльшая, чем для России», — цитирует «Лайф» Пушкова.

Ранее, напомним, генсекретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд сообщил, что выход России из организации может стать ударом по защите прав человека в мире. При этом он заявил, что во избежание такого исхода он не исключает отмену санкций, введенных в отношении РФ.

Сергей Демин
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