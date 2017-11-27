В Перми ищут тело мужчины, упавшего в реку с моста

Инцидентом занимается транспортная полиция
Транспортная полиция Перми ищет очевидцев падения мужчины в реку с Камского железнодорожного моста со стороны улицы Окулова. Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть в ночь на 26 ноября. На место выезжали полицейские, однако тела упавшего обнаружено не было.
Поэтому сейчас силовикам в первую очередь нужно найти свидетелей, чтобы установить обстоятельства инцидента, рассказала URA.RU» начальник отделения информации и общественных связей Управления на транспорте полиции УрФО, подполковник Елена Епимахова.
Всех, кто владеет информацией об инциденте, просят позвонить по телефону 8 (342) 230-27-80.