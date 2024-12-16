В Перми осудили бутлегера, хранившего 12 тысяч бутылок алкоголя

Свердловский районный суд вынес приговор жителю Перми, который занимался перепродажей контрафактного алкоголя. Силовики изъяли из оборота 12 000 бутылок с немаркированным алкоголем.
«Для хранения контрафактного алкоголя мужчина арендовал гараж на одном из рынков в Перми. В 2022 году он продал два ящика с поддельным спиртным своему знакомому. Когда его деятельность была пресечена, то из оборота было изъято 12 тысяч немаркированного алкоголя. Около полутора тысяч бутылок были с поддельными этикетками», — рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к условному наказанию на три года. Также он должен будет выплатить 200 тысяч в виде штрафа. Известно, что ранее житель Перми уже был судим.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!