В Перми осудили бутлегера, хранившего 12 тысяч бутылок алкоголя

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Приговор мужчине огласили в Свердловском районном суде
Приговор мужчине огласили в Свердловском районном суде Фото:

Свердловский районный суд вынес приговор жителю Перми, который занимался перепродажей контрафактного алкоголя. Силовики изъяли из оборота 12 000 бутылок с немаркированным алкоголем.

«Для хранения контрафактного алкоголя мужчина арендовал гараж на одном из рынков в Перми. В 2022 году он продал два ящика с поддельным спиртным своему знакомому. Когда его деятельность была пресечена, то из оборота было изъято 12 тысяч немаркированного алкоголя. Около полутора тысяч бутылок были с поддельными этикетками», — рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к условному наказанию на три года. Также он должен будет выплатить 200 тысяч в виде штрафа. Известно, что ранее житель Перми уже был судим.

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Свердловский районный суд вынес приговор жителю Перми, который занимался перепродажей контрафактного алкоголя. Силовики изъяли из оборота 12 000 бутылок с немаркированным алкоголем. «Для хранения контрафактного алкоголя мужчина арендовал гараж на одном из рынков в Перми. В 2022 году он продал два ящика с поддельным спиртным своему знакомому. Когда его деятельность была пресечена, то из оборота было изъято 12 тысяч немаркированного алкоголя. Около полутора тысяч бутылок были с поддельными этикетками», — рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. Суд признал мужчину виновным и приговорил к условному наказанию на три года. Также он должен будет выплатить 200 тысяч в виде штрафа. Известно, что ранее житель Перми уже был судим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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