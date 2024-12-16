В минздраве прокомментировали давку в пермском роддоме

В пермском роддоме переселили рожениц, которые лежали в коридоре
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В Перми изменен порядок распределения рожениц по больницам
В Перми изменен порядок распределения рожениц по больницам Фото:

В акушерском стационаре Городской клинической больницы им. М.А. Тверье больше нет рожениц, которые лежат в коридоре. Ранее на давку в роддоме пожаловалась одна из пермячек. В минздраве сообщили, что скорректировали распределение беременных пациенток.

«Предугадать количество рожениц, которые поступят в стационар невозможно. На прошлой неделе заполняемость конкретно этого отделения была в норме, но в пятницу туда сразу поступили 22 пациентки. Ситуация была временной. На сегодняшний день в коридорах на четвертом этаже никто не лежит», — уточнили в министерстве здравоохранения Пермского края.

В ведомстве отметили, что маршрутизация пациенток была изменена. Роженицы направляются в другие больницы. О ситуации с давкой рассказала беременная пермячка. Она пожаловалась, что в коридоре лежит около 20 женщин.

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В акушерском стационаре Городской клинической больницы им. М.А. Тверье больше нет рожениц, которые лежат в коридоре. Ранее на давку в роддоме пожаловалась одна из пермячек. В минздраве сообщили, что скорректировали распределение беременных пациенток. «Предугадать количество рожениц, которые поступят в стационар невозможно. На прошлой неделе заполняемость конкретно этого отделения была в норме, но в пятницу туда сразу поступили 22 пациентки. Ситуация была временной. На сегодняшний день в коридорах на четвертом этаже никто не лежит», — уточнили в министерстве здравоохранения Пермского края. В ведомстве отметили, что маршрутизация пациенток была изменена. Роженицы направляются в другие больницы. О ситуации с давкой рассказала беременная пермячка. Она пожаловалась, что в коридоре лежит около 20 женщин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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