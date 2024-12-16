В минздраве прокомментировали давку в пермском роддоме

В акушерском стационаре Городской клинической больницы им. М.А. Тверье больше нет рожениц, которые лежат в коридоре. Ранее на давку в роддоме пожаловалась одна из пермячек. В минздраве сообщили, что скорректировали распределение беременных пациенток.
«Предугадать количество рожениц, которые поступят в стационар невозможно. На прошлой неделе заполняемость конкретно этого отделения была в норме, но в пятницу туда сразу поступили 22 пациентки. Ситуация была временной. На сегодняшний день в коридорах на четвертом этаже никто не лежит», — уточнили в министерстве здравоохранения Пермского края.
В ведомстве отметили, что маршрутизация пациенток была изменена. Роженицы направляются в другие больницы. О ситуации с давкой рассказала беременная пермячка. Она пожаловалась, что в коридоре лежит около 20 женщин.
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