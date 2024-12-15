Пермскому бизнесмену грозит лишение свободы за незаконную рубку деревьев

Предприниматель из Красновишерска стал фигурантом уголовного дела после того, как незаконно срубил 245 деревьев. Ему грозит до семи лет лишения свободы. О произошедшем рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«Весной 2023 года индивидуальный предприниматель из Красновишерска сказал своим рабочим спилить деревья на определенном участке леса. Он убедил их, что имеет разрешительные документы, хотя это было не так. В результате работники спилили 245 деревьев породы сосна, осина и береза», — рассказали в полиции.
Ущерб, который был причинен государству составил 3,2 млн рублей. В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело. Ему грозит крупный штраф и лишение свободы сроком до семи лет. Сейчас расследование по делу завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения.
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