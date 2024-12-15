Пермяки могут получить билеты на премьеру спектакля «Женитьба» в обмен на лисью шкуру. Это не предновогодняя акция — просто театру шкура требуется для постановки в качестве реквизита. За помощью авторы спектакля обратились к поклонникам театра в соцсетях.
«Пошивочный цех Театра-Театра разыскивает лисью шкуру, которая станет финальным штрихом образа свахи Феклы Ивановны. Спасибо дарителю ТТ тоже обязательно скажет — отблагодарим билетами на премьеру», — говорится в telegram-канале театра.
Отмечается, что шкура должна быть с хвостом, лапами и мордочкой. Для наглядности объявление сопровождается эскизом костюма. Премьера спектакля «Женитьба», в котором на 100% сохранен текст Николая Гоголя, состоится 13 февраля.
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