15 декабря 2024

Пермский Театр-Театр меняет билеты на лисью шкуру. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Швейный цех ТТ ждет шкуру для костюма
Швейный цех ТТ ждет шкуру для костюма Фото:

Пермяки могут получить билеты на премьеру спектакля «Женитьба» в обмен на лисью шкуру. Это не предновогодняя акция — просто театру шкура требуется для постановки в качестве реквизита. За помощью авторы спектакля обратились к поклонникам театра в соцсетях.

«Пошивочный цех Театра-Театра разыскивает лисью шкуру, которая станет финальным штрихом образа свахи Феклы Ивановны. Спасибо дарителю ТТ тоже обязательно скажет — отблагодарим билетами на премьеру», — говорится в telegram-канале театра.

Отмечается, что шкура должна быть с хвостом, лапами и мордочкой. Для наглядности объявление сопровождается эскизом костюма. Премьера спектакля «Женитьба», в котором на 100% сохранен текст Николая Гоголя, состоится 13 февраля.

Эскиз костюма, для которого требуется шкура лисы
Эскиз костюма, для которого требуется шкура лисы
Фото:

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Пермяки могут получить билеты на премьеру спектакля «Женитьба» в обмен на лисью шкуру. Это не предновогодняя акция — просто театру шкура требуется для постановки в качестве реквизита. За помощью авторы спектакля обратились к поклонникам театра в соцсетях. «Пошивочный цех Театра-Театра разыскивает лисью шкуру, которая станет финальным штрихом образа свахи Феклы Ивановны. Спасибо дарителю ТТ тоже обязательно скажет — отблагодарим билетами на премьеру», — говорится в telegram-канале театра. Отмечается, что шкура должна быть с хвостом, лапами и мордочкой. Для наглядности объявление сопровождается эскизом костюма. Премьера спектакля «Женитьба», в котором на 100% сохранен текст Николая Гоголя, состоится 13 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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