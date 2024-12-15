15 декабря 2024

Неделю пермяки смогут наблюдать в небе космическую станцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МКС будет видна в Перми ранним утром
МКС будет видна в Перми ранним утром Фото:

Больше недели жители Перми смогут видеть в небе Международную космическую станцию (МКС). Ее будет видно по утрам. Об этом рассказали в Пермском планетарии.

«Серия видимости МКС начнется 16 декабря в 08:52. Примерно в 08:00 ее можно будет увидеть 17, 19, 21, 23 и 25 декабря. В 08:50 станция покажется 18, 20, 22, 24 декабря», — пояснили в планетарии.

Отмечается, что время видимости МКС указано приблизительное. Станцию будет видно в эти часы в том случае, если ее орбита существенно не изменится.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Больше недели жители Перми смогут видеть в небе Международную космическую станцию (МКС). Ее будет видно по утрам. Об этом рассказали в Пермском планетарии. «Серия видимости МКС начнется 16 декабря в 08:52. Примерно в 08:00 ее можно будет увидеть 17, 19, 21, 23 и 25 декабря. В 08:50 станция покажется 18, 20, 22, 24 декабря», — пояснили в планетарии. Отмечается, что время видимости МКС указано приблизительное. Станцию будет видно в эти часы в том случае, если ее орбита существенно не изменится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...