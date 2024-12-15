Неделю пермяки смогут наблюдать в небе космическую станцию

МКС будет видна в Перми ранним утром
Больше недели жители Перми смогут видеть в небе Международную космическую станцию (МКС). Ее будет видно по утрам. Об этом рассказали в Пермском планетарии.
«Серия видимости МКС начнется 16 декабря в 08:52. Примерно в 08:00 ее можно будет увидеть 17, 19, 21, 23 и 25 декабря. В 08:50 станция покажется 18, 20, 22, 24 декабря», — пояснили в планетарии.
Отмечается, что время видимости МКС указано приблизительное. Станцию будет видно в эти часы в том случае, если ее орбита существенно не изменится.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!