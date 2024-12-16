Авиакомпания Nordwind Airlines возобновит полеты из Перми в Махачкалу

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Самолеты из Перми в Махачкалу будут летать с мая по сентябрь 2025 года
Самолеты из Перми в Махачкалу будут летать с мая по сентябрь 2025 года Фото:

Авиакомпания Nordwind Airlines продолжит летать из Перми в Махачкалу (Дагестан) в 2025 году. Сейчас полетная программа запланирована до сентября.

«Авиакомпания запланировала полеты из Перми в Махачкалу с 1 мая по 28 сентября 2025 года. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям», — говорится на сайте авиаперевозчика.

Время в пути составит три часа. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800. Последний в 2024 году вылет авиакомпании Nordwind Airlines в Дагестан состоялся 21 сентября. 

Ранее URA.RU рассказывало, что до осени 2025 года будут доступны прямые перелеты из Перми в Ереван и обратно. Минимум до октября свою полетную программу продлила «Ширак Авиа».

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Авиакомпания Nordwind Airlines продолжит летать из Перми в Махачкалу (Дагестан) в 2025 году. Сейчас полетная программа запланирована до сентября. «Авиакомпания запланировала полеты из Перми в Махачкалу с 1 мая по 28 сентября 2025 года. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям», — говорится на сайте авиаперевозчика. Время в пути составит три часа. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800. Последний в 2024 году вылет авиакомпании Nordwind Airlines в Дагестан состоялся 21 сентября.  Ранее URA.RU рассказывало, что до осени 2025 года будут доступны прямые перелеты из Перми в Ереван и обратно. Минимум до октября свою полетную программу продлила «Ширак Авиа».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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