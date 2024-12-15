Пермяки начали скупать препараты магния

В Пермском крае за год более чем на четверть выросли продажи препаратов магния. В январе — октябре 2024 года жители региона потратили на них 138,4 млн рублей. Это на 28,6 млн рублей больше, чем за тот же период годом ранее, рассказали URA.RU аналитики маркетингового агентства DSM Group.
«В натуральном выражении объем продаж препаратов магния в январе — октябре 2024 года составил 177,9 тысячи упаковок. Это на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было продано 157,8 тысячи упаковок. В денежном выражении продажи препаратов магния за первые 11 месяцев 2024 года увеличились на 26% — с 109,8 млн рублей до 138,4 млн рублей», — сообщили URA.RU в DSM Group.
Ранее URA.RU сообщало, что в России скупают магний с целью избавиться от депрессии. Однако ее возникновение не связано с дефицитом этого минерала. Пермские врач-нутрициолог и психолог рассказали, что поможет справиться с психическим расстройством.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!