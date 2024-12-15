Врач и психолог объяснили, стоит ли пермякам принимать магний от депрессии

Врачи могут назначить магний при депрессии, но ее возникновение не связано с дефицитом этого минерала. О том, что поможет справиться с психическим расстройством, рассказали URA.RU пермские врач-нутрициолог Анна Таничева и психолог Яна Щербакова.
«Магний — это минерал, который организм расходует больше всего. Его роль многогранна. Он способствует расслаблению мышц, снижению порога утомляемости и стресса, нормализации сна, концентрации внимания. Его действительно назначают при психомоторных возбуждениях, в том числе при депрессии. Но депрессия все же связана с дефицитом витаминов D, В , В1, В5, В6, В12 и C», — рассказала Анна Таничева корреспонденту агентства.
Врач отметила, что принимать витамины стоит по назначению специалиста. Но в осенне-зимний период, когда повышается риск возникновения дефицитов, рекомендует пермякам разнообразить свой рацион, чтобы получать необходимые витамины из пищи. Например, добавить растительные продукты, зелень, овощи, ягоды, орехи, бобовые. «Выбирайте пищу, богатую аминокислотами, тептофаном и тирозином. Это предшественники серотонина и дофамина — нейромедиаторы настроения», — рассказала нутрициолог.
Психолог Яна Щербакова добавила, что один магний не решит житейские проблемы и внутренние конфликты, которые взывают стресс и становятся причиной депрессии. «Глобально магний может вас поддерживать, но, как говорится, рыба гниет с головы. Только наши мысли запускают эмоциональные реакции, которые подключают гормоны стресса. Предположим, у вас есть работа, вы думаете, что она вам не подходит. Из-за этого вы считаете себя слабым и неуверенным, чтобы ее сменить и начать жить по-другому. Запускается эмоция злости и отвращения, появляется чувство никчемности и беспомощности. Это вызывает стресс и выброс кортизола в кровь. Вы годами застреваете в этой ситуации, и магний тут не спасет», — отметила психолог.
Собеседница агентства рекомендует работать с депрессией системно и обратиться к помощи специалистов. Психологи помогу устранить деструктивные мысли о себе и других, а врачи посоветуют, как грамотно поддержать и восстановит организм минералами и витаминами. «Помните, что за наше здоровье отвечает психобиологический резерв. Совместное воздействие на психику и на биологию человека — залог счастливой жизни», — добавила психолог.
Ранее стало известно, что в России резко вырос спрос на магний. Его скупают с целью избавиться от депрессии. Так, в аптеках Тюмени разбирают не только препараты с этим минералом, но и антидепрессанты. А в Кургане, наоборот, ажиотажа на магний нет.
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