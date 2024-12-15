Около сотни домов в Перми останутся без воды

В трех районах Перми в течение недели пройдут отключения холодной воды в домах. В «Новогор-Прикамье» сообщили, что это связано с ремонтными работами и коснется почти 100 домов.
«В Индустриальном районе с 09:00 17 декабря до 10:00 18 декабря воды не будет в домах по ул. Баумана, 21а, 21б, 25а, 25б, 25г. Также воды не будет в домах по ул. Мира, 66г, 68б, 70в и по улице 9 Мая, 18», — говорится на сайте «Новогор-Прикамье».
В Свердловском районе отключения начнутся 18 декабря. Так, с 09:30 до 13:30 воду отключат в домах по Комсомольскому проспекту, 48 и Революции, 42. В четверг, 19 декабря, с 09:30 до 19:30 холодную воду отключат у жителей домов по ул. Сергинская, 26, 28, 33 и ул. Весенняя, 7, 8. На сутки с 10 утра четверга до 10 утра пятницы воду отключат в домах по Революции 7 и 16. В субботу 21 декабря на сутки отключат воду у жителей домов по ул. Льва Шатрова, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,а также на ул. Чкалова 2, 4, 6, 8.
В Орджоникидзевском районе холодной воды не будет в пятницу с утра и до вечера в домах по ул. Серафимовича, 12 и 14. В субботу, 21 декабря на сутки отключат воду в домах по ул. Вильямса, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 18а, 35, 37, 37/1, 37а, 37б, 39, 39а, 39б, 41, 41а, 43, 45, 47, 47а, 4б; Маршала Толбухина, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 6, 10а, 12, 12а, 14, 16а; Никитина, 18, 18б, 22; Писарева, 7, 11, 13, 15 и по ул. Гайвинская, 6 и 8.
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