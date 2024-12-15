У нового здания Пермской галереи появится медведь

Скульптуру медведя установят около нового здания Пермской галереи. Она будет представлять собой самый известный предмет Пермского звериного стиля — «медведя в жертвенной позе», сообщают источники СМИ.
«У здания новой художественной галереи установят скульптуру медведя в пермском зверином стиле. Арт-объект будет выполнен из металла. Высота скульптуры составит 2,5 метра», — сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на источники.
По данным телеканала, автором скульптуры станет Жигжит Баясхаланов. Агент художника в беседе с URA.RU отказалась подробно комментировать проект. По ее словам, пока идет процесс согласования и точных договоренностей о создании арт-объекта нет.
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