15 декабря 2024

У нового здания Пермской галереи появится медведь

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый медведь будет в Пермском зверином стиле, как в Кыну
Новый медведь будет в Пермском зверином стиле, как в Кыну Фото:

Скульптуру медведя установят около нового здания Пермской галереи. Она будет представлять собой самый известный предмет Пермского звериного стиля — «медведя в жертвенной позе», сообщают источники СМИ.

«У здания новой художественной галереи установят скульптуру медведя в пермском зверином стиле. Арт-объект будет выполнен из металла. Высота скульптуры составит 2,5 метра», — сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на источники.

По данным телеканала, автором скульптуры станет Жигжит Баясхаланов. Агент художника в беседе с URA.RU отказалась подробно комментировать проект. По ее словам, пока идет процесс согласования и точных договоренностей о создании арт-объекта нет.

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Скульптуру медведя установят около нового здания Пермской галереи. Она будет представлять собой самый известный предмет Пермского звериного стиля — «медведя в жертвенной позе», сообщают источники СМИ. «У здания новой художественной галереи установят скульптуру медведя в пермском зверином стиле. Арт-объект будет выполнен из металла. Высота скульптуры составит 2,5 метра», — сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на источники. По данным телеканала, автором скульптуры станет Жигжит Баясхаланов. Агент художника в беседе с URA.RU отказалась подробно комментировать проект. По ее словам, пока идет процесс согласования и точных договоренностей о создании арт-объекта нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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