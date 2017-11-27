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13:44  27 ноября 2017 0

Власти Сургута заказали оригинальные подарки к праздникам 2018 года. Все оплатит городской бюджет

Открытка к 8 Марта от Алексея Коробейникова. Екатеринбург, 8 марта, праздник весны
Мэрия Сургута готовит подарки на будущий годФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Сургута выделила около 92 тыс. рублей на поздравительные открытки к 23 февраля и 8 марта. В перечне требований: дизайнерская бумага, оригинальное оформление, логотип на конверт.

Как сообщает РБК Тюмень, по документам закупки подрядчик обязан поставить 400 открыток к 23 февраля и 260 — к 8 марта. Цена одной открытки на День защитника Отечества — 99,7 рублей, на Международный женский день — 200 рублей.

Аукцион пройдет 11 декабря. Получить более подробную информацию на момент подготовки материала не удалось — в пресс-центре мэрии «URA.RU» попросили предоставить письменный запрос.

Катерина Максимова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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