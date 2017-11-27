Мэрия Сургута готовит подарки на будущий год
Мэрия Сургута выделила около 92 тыс. рублей на поздравительные открытки к 23 февраля и 8 марта. В перечне требований: дизайнерская бумага, оригинальное оформление, логотип на конверт.
Как сообщает РБК Тюмень, по документам закупки подрядчик обязан поставить 400 открыток к 23 февраля и 260 — к 8 марта. Цена одной открытки на День защитника Отечества — 99,7 рублей, на Международный женский день — 200 рублей.
Аукцион пройдет 11 декабря. Получить более подробную информацию на момент подготовки материала не удалось — в пресс-центре мэрии «URA.RU» попросили предоставить письменный запрос.